Rust 1.42.0 : Pin::{map_unchecked, map_unchecked_mut} ne nécessite plus le type de retour pour implémenter Sized, Error::description est désormais obsolète 0PARTAGES 6 0 Numéros de ligne utiles dans les messages de panique Option et Result



Dans Rust 1.41.1, appeler unwrap() sur une valeur Option::None produirait un message d'erreur ressemblant à ceci:



Code Rust : Sélectionner tout thread 'mai n ' panicked at ' called ` Option ::unwrap ( ) ` on a ` None ` value ', /.../src/libcore/macros/mod.rs:15:40

De même, les numéros de ligne dans les messages de panique générés par unwrap_err , expect et expect_err et les méthodes correspondantes sur le type Result , font également référence aux core internes.



Dans Rust 1.42.0, toutes ces huit fonctions produisent des messages de panique qui fournissent le numéro de ligne où elles ont été appelées. Les nouveaux messages d'erreur ressemblent à ceci:



Code Rust : Sélectionner tout thread 'mai n ' panicked at ' called ` Option ::unwrap ( ) ` on a ` None ` value ', src/main.rs:2:5

Cela signifie que l'appel non valide pour appeler unwrap était sur la ligne 2 de src/main.rs .



Ce comportement est rendu possible par une annotation, #[track_caller] .





matches!



Cette version de Rust s'accompagne d'une nouvelle macro, matches! . Cette macro accepte une expression et un pattern et renvoie true si le modèle correspond à l'expression. En d'autres termes:



Code Rust : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

// Using a match expression: match self .partial_cmp ( other ) { Some ( Less ) => true , _ => false , } // Using the `matches!` macro: matches! ( self .partial_cmp ( other ) , Some ( Less ) )

Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités telles que les pattern | ainsi que if :



Code Rust : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

let foo = 'f' ; assert! ( matches! ( foo, 'A' ..= 'Z' | 'a' ..= 'z' ) ) ; let bar = Some ( 4 ) ; assert! ( matches! ( bar, Some ( x ) if x > 2 ) ) ;

use proc_macro::TokenStream; fonctionne désormais



Dans Rust 2018, l'équipe a supprimé le besoin de extern crate . Mais les macros procédurales étaient un peu spéciales, et donc lorsque vous écriviez une macro procédurale, vous deviez toujours utiliser extern crate proc_macro ; .



Dans cette version, si vous utilisez Cargo, vous n'avez plus besoin de cette ligne lorsque vous travaillez avec l'édition 2018; vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle autre Crate. Étant donné que la plupart des projets auront déjà une ligne similaire à use proc_macro::TokenStream; , ce changement signifie que vous pouvez supprimer la ligne extern crate proc_macro; et votre code fonctionnera toujours. Cette modification est faible, mais rapproche les macros procédurales du code normal.



Bibliothèques

iter::Empty<T> implémente désormais Send et Sync pour tout T

implémente désormais et pour tout Pin::{map_unchecked, map_unchecked_mut} ne nécessite plus le type de retour pour implémenter Sized .

ne nécessite plus le type de retour pour implémenter . io::Cursor implémente maintenant PartialEq et Eq .

implémente maintenant et . Layout::new est désormais const .

Compatibilités



Parfois, des erreurs sont commises. La méthode Error::description est maintenant considérée comme l'une de ces erreurs. Le problème vient de sa signature de type:



Code Rust : Sélectionner tout fn description ( & self ) -> &str

Comme description renvoie a &str , elle n'est pas aussi utile que nous l'aurions souhaité. Cela signifie que vous devez essentiellement renvoyer le contenu d'une Error textuellement. Si vous vouliez dire utilisez la mise en forme pour produire une description plus agréable, c'est impossible : vous devrez renvoyer une chaîne. Au lieu de cela, les types d'erreurs doivent implémenter les traits Display / Debug pour fournir la description de l'erreur.



Cette API existe depuis Rust 1.0. L'équipe travaille depuis longtemps dans ce sens : dans Rust 1.27, l'équipe a fait une légère dépréciation cette méthode. En pratique, cela signifiait qu'elle avait donné à la fonction une implémentation par défaut. Cela signifie que les utilisateurs n'étaient plus obligés d'implémenter cette méthode lors de l'implémentation du trait Error . Dans cette version, elle l'a marqué comme étant obsolète et a pris certaines mesures pour réduire la méthode dans la documentation d' Error . En raison de la politique de stabilité, description ne sera jamais supprimée, c'est donc tout ce que l'équipe peut faire.



Source : Dans Rust 1.41.1, appelersur une valeurproduirait un message d'erreur ressemblant à ceci:De même, les numéros de ligne dans les messages de panique générés paretet les méthodes correspondantes sur le type, font également référence auxinternes.Dans Rust 1.42.0, toutes ces huit fonctions produisent des messages de panique qui fournissent le numéro de ligne où elles ont été appelées. Les nouveaux messages d'erreur ressemblent à ceci:Cela signifie que l'appel non valide pour appelerétait sur la ligne 2 deCe comportement est rendu possible par une annotation,Cette version de Rust s'accompagne d'une nouvelle macro,. Cette macro accepte une expression et un pattern et renvoiesi le modèle correspond à l'expression. En d'autres termes:Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités telles que les patternainsi queDans Rust 2018, l'équipe a supprimé le besoin de. Mais les macros procédurales étaient un peu spéciales, et donc lorsque vous écriviez une macro procédurale, vous deviez toujours utiliserDans cette version, si vous utilisez Cargo, vous n'avez plus besoin de cette ligne lorsque vous travaillez avec l'édition 2018; vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle autre Crate. Étant donné que la plupart des projets auront déjà une ligne similaire à, ce changement signifie que vous pouvez supprimer la ligneet votre code fonctionnera toujours. Cette modification est faible, mais rapproche les macros procédurales du code normal.Parfois, des erreurs sont commises. La méthodeest maintenant considérée comme l'une de ces erreurs. Le problème vient de sa signature de type:Commerenvoie a, elle n'est pas aussi utile que nous l'aurions souhaité. Cela signifie que vous devez essentiellement renvoyer le contenu d'unetextuellement. Si vous vouliez dire, c'est impossible : vous devrez renvoyer une chaîne. Au lieu de cela, les types d'erreurs doivent implémenter les traitspour fournir la description de l'erreur.Cette API existe depuis Rust 1.0. L'équipe travaille depuis longtemps dans ce sens : dans Rust 1.27, l'équipe a fait une légère dépréciation cette méthode. En pratique, cela signifiait qu'elle avait donné à la fonction une implémentation par défaut. Cela signifie que les utilisateurs n'étaient plus obligés d'implémenter cette méthode lors de l'implémentation du trait. Dans cette version, elle l'a marqué comme étant obsolète et a pris certaines mesures pour réduire la méthode dans la documentation d'. En raison de la politique de stabilité,ne sera jamais supprimée, c'est donc tout ce que l'équipe peut faire.Source : note de version Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Consultant Intégration SW embarqué - H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Ingénieur HPC - Remote partiel - H-F ↳ Skill Hunter - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Technicien systèmes H/F ↳ Edenred - Rhône Alpes - Saint-Martin-d'Hères (38400) Voir plus d'offres