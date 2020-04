Code : Sélectionner tout 1

macro_rules! mac_trait { ($i:item) => { trait T { $i } } } mac_trait! { fn foo() {} }

let n: f32 = 0.0 + &0.0;

u32::MAX

f32::NAN

use std::u32;

use std::f32;

primitive

$ rustup update stable

L'équipe Rust est annonce la disponibilité de la version 1.43.0 du langage de programmation Rust. Cette nouvelle version n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités importantes et est considérée comme une version mineur. Il y a de nouvelles API stabilisées, des améliorations de performances du compilateur et une petite fonctionnalité liée aux macros. Dans les macros, vous pouvez utiliser des fragments "item" pour interpoler des éléments dans le corps des traits, impls et blocs externes.L'inférence de type autour des primitives, des références et des opérations binaires a été améliorée. Ce code ne parvient pas à être compilé sur Rust 1.42, mais se compile dans Rust 1.43 :. Dans cette nouvelle version, il existe de nouvelle variable d'environnement Cargo pour les tests. Ainsi, pour faciliter les tests d'intégration, Cargo définira de nouvelles variables d'environnement. Par exemple, en travaillant sur un projet en ligne de commande, simplement nommé "cli", si on écrit un test d'intégration, qu'on veut invoquer ce binaire cli et voir ce qu'il fait, lors de l'exécution de tests et de benchmarks, Cargo définira une variable d'environnement nommée CARGO_BIN_EXE_cli, et on peut l'utiliser dans le test.Il est désormais possible d'utiliser les constantes associées sur les flottants et les entiers directement, plutôt que d'avoir à importer le module. Autrement dit, vous pouvez maintenant écrireousansou. Il y a un nouveau modulequi réexporte les types primitifs de Rust. Cela peut être utile lorsque vous écrivez une macro et que vous voulez vous assurer que les types ne sont pas masqués.Vous pouvez maintenant passer plusieurs drapeaux lint à rustc pour remplacer les drapeaux précédents. rustc préférera désormais les bibliothèques MinGW de votre système à ses bibliothèques groupées si elles sont disponibles sur windows-gnu. rustc met désormais en mémoire tampon les erreurs/avertissements imprimés en JSON.Parmi les nouveautés apportées au langage de programmation, les plus importantes qui ont été soulignées par l’équipe derrière le langage de programmation, on note aussi la stabilisation de six nouvelle API ainsi que des améliorations apportées aux fonctionnalités Clippy. Pour installer la nouvelle version disponible de Rust, il suffit pour ceux qui ont déjà une ancienne version d’exécuter la commandeSource : Rust Que pensez-vous des améliorations apportées dans cette nouvelle version Rust 1.43.0