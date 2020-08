« Au fur et à mesure que le projet a pris de l'ampleur, a été adopté et a gagné en maturité, nous avons commencé à ressentir les douleurs de notre succès. Nous avons développé des besoins juridiques et financiers que notre organisation actuelle n'est pas en mesure de satisfaire. Bien que nous ayons pu réussir avec l'aide de Mozilla pendant un certain temps, nous avons atteint un point où il est difficile de fonctionner sans un nom légal, une adresse et un compte bancaire. "Comment le projet Rust peut-il signer un contrat ?" est devenu une question que nous ne pouvons plus remettre à plus tard.L'année dernière, nous avons commencé à étudier l'idée de créer une fondation Rust indépendante. Les membres de l'équipe Rust ayant une expérience préalable dans les fondations open source se sont réunis pour examiner le paysage actuel, identifier les éléments dont nous aurions besoin de tirer d’une fondation, évaluer nos options et interviewer les membres clés et les directeurs d'autres fondations.Sur la base de ce travail, l'équipe Rust Core et Mozilla sont heureux d'annoncer leur projet de création d'une fondation Rust. L'objectif est de mettre en place la première itération de la fondation et de la rendre opérationnelle d'ici la fin de l'année », tire-t-on de la note d’information.La décision de la mise sur pied d’une fondation indépendante soulève des interrogations sur la situation de Mozilla. Les réponses quant à elle sont à aller chercher dans de récents développements qui concernent la fondation derrière le célèbre navigateur Firefox. Dans une note interne parue en début d’année, la présidente de Mozilla et PDG par intérim, Mitchell Baker, annonce le licenciement d’environ 70 employés. Motif : la lenteur du déploiement de nouveaux produits générateurs de revenus pour l'organisation. En effet, Mozilla envisage d’aller vers un ensemble de services payants (comme Mozilla VPN) pour Firefox afin de rééquilibrer ses sources de revenus.Mozilla est en pleine restructuration, ce qui l’a amené à licencier 250 autres employés, soit le quart de son effectif de par le monde. L’entreprise se réoriente sur cinq axes majeurs, dont une focalisation sur Firefox, la recherche de la rentabilité et des liens plus étroits avec la communauté. Elle tient à s’écarter d’un passé fait d’une très forte dépendance aux revenus tirés des partenariats avec les moteurs recherche, celui de Google étant en tête. En 2018, 91% des recettes de Mozilla provenaient de ces derniers. Dans sa dernière note d’information relative à sa situation financière, l’entreprise indique que ses plans pré-COVID n’étaient plus réalisables – un indicateur de ce que le contrat avec Google renouvelé pour 400 à 450 millions de dollars ne suffit pas aux financements des activités. La décision de l’équipe du projet Rust est dès lors encore plus compréhensible.Source : blog Rust Que pensez-vous de cette initiative de l’équipe du projet Rust ?Comment entrevoyez-vous le futur de Mozilla et autres Firefox ?