struct FixedArray <T> { // ^^^ Type generic definition list: [T; 32 ] // ^ Where we're using it. }

struct Array <T, const LENGTH: usize > { // ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Const generic definition. list: [T; LENGTH] // ^^^^^^ We use it here. }

Stabilisation de array::IntoIter

fn main() { let array = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]; // Previously for item in array.iter().copied() { println! (" {} ", item); } // Now for item in std::array::IntoIter::new(array) { println! (" {} ", item); } }

Resolver : nouvelle fonctionnalité de Cargo

dépendances de développement : lorsqu'un paquet est partagé en tant que dépendance normale et dépendance de développement, les fonctionnalités de la dépendance de développement ne sont activées que si la construction actuelle inclut des dépendances de développement ;

dépendances hôte : lorsqu'un paquet est partagé en tant que dépendance normale et en tant que dépendance de construction ou proc-macro , les fonctionnalités de la dépendance normale sont conservées indépendamment de la dépendance de construction ou proc-macro ;

, les fonctionnalités de la dépendance normale sont conservées indépendamment de la dépendance de construction ou ; dépendances de cible : lorsqu'un paquet apparaît plusieurs fois dans le graphe de construction, et que l'une de ces instances est une dépendance spécifique à la cible, les fonctionnalités de la dépendance spécifique à la cible ne sont activées que si la cible est en cours de construction.

Fractionnement des informations de débogage

API stabilisées

Arc::decrement_strong_count ;

Arc::increment_strong_count ;

Once::call_once_force ;

Peekable::next_if_eq ;

Peekable::next_if ;

Seek::stream_position ;

array::IntoIter ;

panic::panic_any ;

ptr::addr_of! ;

ptr::addr_of_mut! ;

slice::fill_with ;

slice::split_inclusive_mut ;

slice::split_inclusive ;

slice::strip_prefix ;

slice::strip_suffix ;

str::split_inclusive ;

sync::OnceState ;

task::Wake.

Rust est mis à jour régulièrement, souvent tous les mois. Ainsi, si vous avez déjà installé une version antérieure de Rust via, vous pouvez accéder à la dernière version en tapant la commande suivante :Publiée le 25 mars 2021, la version Rust 1.51.0 est définie par l'équipe comme l'un des plus grands ajouts au langage et au gestionnaire de paquets Cargo depuis un certain temps. Dans cette version, il y a notamment la stabilisation d'une implémentation MVP (minimum viable product) deset un nouveau "" pour Cargo. Voici un aperçu des changements intervenus dans cette version.Avec l'implémentation MVP des, un outil est ajouté pour les concepteurs de bibliothèques afin de développer des API sûres au moment de la compilation. Fonction très attendue, lessont des arguments génériques qui portent sur des valeurs constantes, plutôt que sur des types ou des durées de vie. Cela permet aux types d'être paramétrés par des entiers, par exemple. L'équipe prévoit d'introduire progressivement les, de sorte que les seuls types qui peuvent être utilisés comme type d'un argumentsont actuellement les types d'entiers, y comprisetEn effet, avant cette version, Rust vous permettait de paramétrer vos types sur des durées de vie ou des types. Par exemple, si vous vouliez avoir une structure qui soit générique sur le type d'élément d'un tableau, vous écririez ce qui suit :Si vous utilisez ensuite, le compilateur créera une version monomorphe dequi ressemblera à ceci :Selon l'équipe de Rust, il s'agit d'une fonctionnalité puissante qui vous permet d'écrire du code réutilisable sans frais d'exécution. Cependant, jusqu'à cette version, il n'était pas possible d'être facilement générique sur les valeurs de ces types. Cela était particulièrement vrai pour les tableaux qui incluent leur longueur dans leur définition de type, sur lesquels il était auparavant impossible d'être générique. Maintenant, avec la version 1.51.0, vous pouvez écrire du code qui est générique sur les valeurs de n'importe quel type, ou(l'utilisation de valeursouest toujours instable).Ce changement vous permet maintenant d'avoir votre propre structure de tableau qui est générique sur son type et sa longueur. Examinons un exemple de définition et la façon dont elle peut être utilisée.Maintenant si vous utilisez, le compilateur fera une version monomorphe dequi ressemble à :Avec les, une nouvelle API a été stabilisée qui les utilise,permet aux développeurs de créer un itérateur par valeur sur n'importe quel tableau. Auparavant, il n'y avait pas de moyen pratique d'itérer sur les valeurs possédées d'un tableau, seulement sur les références à celles-ci.Notez que ceci est ajouté en tant que méthode séparée au lieu desur les tableaux, car cela introduit actuellement un certain nombre de ruptures. Pour le moment,fait référence à l'itérateur de tranche par référence. L'équipe explore les moyens de rendre cela plus ergonomique à l'avenir.D'après l'équipe, la gestion des dépendances est un problème difficile, et l'une des parties les plus difficiles est de choisir la version d'une dépendance à utiliser lorsqu'elle est dépendante de deux paquets différents. Cela ne comprend pas seulement son numéro de version, mais aussi les fonctionnalités qui sont ou ne sont pas activées pour le paquet. Le comportement par défaut de Cargo consiste à fusionner les fonctionnalités d'un seul paquet lorsqu'il est mentionné plusieurs fois dans le graphe des dépendances.Par exemple, lorsque que vous avez une dépendance appelée foo avec les fonctionnalitéset, qui est utilisée par les paquetset, mais bar dépend deetdépend de. Cargo fusionnera ces deux fonctionnalités et compileracomme. L'avantage est que vous n'avez à compilerqu'une seule fois, et qu'il peut ensuite être réutilisé pour bar et baz. Cependant, cela comporte aussi un inconvénient. Que faire si une fonctionnalité activée dans une dépendance de construction n'est pas compatible avec la cible pour laquelle vous construisez ?Un exemple commun de ceci dans l'écosystème est la fonctionnalité optionnelle std incluse dans beaucoup de crates, qui permet aux crates de fournir des fonctionnalités supplémentaires lorsque std est disponible. Imaginez maintenant que vous voulez utiliser la versiondedans votre binaire, et utiliser foo au moment de la construction dans votre build.rs. Si votre dépendance au moment de la construction dépend de, votre binaire dépend maintenant aussi de, ce qui signifie qu'il ne compilera plus, carn'est pas disponible pour votre plateforme cible.C'est un problème de longue date dans Cargo, et avec cette version il y a une nouvelle optiondans votre, où vous pouvez définirpour dire à Cargo d'essayer une nouvelle approche pour résoudre les fonctionnalités. Vous pouvez consulter la RFC 2957 pour une description détaillée du comportement, qui peut être résumée comme suit.Par ailleurs, l'équipe informe que, bien que cela puisse entraîner la compilation de certains crates plus d'une fois, cela devrait fournir une expérience de développement beaucoup plus intuitive lors de l'utilisation de fonctionnalités avec Cargo. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également lire la section "" dans lepour plus d'informations.Selon l'équipe, cette version marque l'une des plus grandes améliorations depuis longtemps pour Rust sur macOS. Les informations de débogage font correspondre le code binaire à votre code source, afin que le programme puisse vous donner plus d'informations sur ce qui s'est mal passé lors de l'exécution. Sous macOS, les informations de débogage étaient auparavant rassemblées dans un seul dossierà l'aide d'un outil appelé, ce qui peut prendre un certain temps et occuper pas mal d'espace disque.La collecte de toutes les informations de débogage dans ce répertoire permet de les retrouver au moment de l'exécution, en particulier si le binaire est déplacé. Cependant, il y a un inconvénient : même si vous apportez une petite modification à votre programme,devra parcourir tout le binaire final pour produire le dossierfinal. Cela peut parfois ajouter beaucoup au temps de construction, surtout pour les grands projets, car toutes les dépendances sont toujours récupérées, mais c'est une étape nécessaire, car sans elle, la bibliothèque standard de Rust ne savait pas comment charger les informations de débogage sur macOS.Récemment, les backtraces Rust sont passés à l'utilisation d'un backend différent qui supporte le chargement des informations de débogage sans avoir besoin d'exécuter dsymutil, et l'équipe a stabilisé le support pour sauter l'exécution de dsymutil. Selon elle, cela peut accélérer de manière significative les constructions qui incluent des debuginfo et réduire de manière significative l'espace disque utilisé.Au total, cette version a vu la stabilisation de 18 nouvelles méthodes pour divers types commeet. Un ajout notable est la stabilisation deet, qui vous permettent de créer des pointeurs bruts vers des champs non alignés. Auparavant, cela n'était pas possible parce que Rust exige quesoit aligné et pointe vers des données initialisées, et queen tant queprovoquerait alors un comportement non défini puisquedoit être aligné. Ces deux macros vous permettent maintenant de créer en toute sécurité des pointeurs non alignés. Les méthodes suivantes ont été stabilisées.Source : Rust 1.51.0 Que pensez-vous des nouveautés de Rust 1.51 ?