L'équipe Rust a annoncé la disponibilité de Rust 1.53.0. Passons en revue les améliorations.Il s'agit de la première version de Rust dans laquelle les tableaux implémentent le trait. Cela signifie que vous pouvez maintenant parcourir les tableaux par valeur*:Auparavant, cela n'était possible que par référence, en utilisantouDe même, vous pouvez maintenant passer des tableaux aux méthodes qui attendent unCela n'a pas été implémenté auparavant, en raison de problèmes de compatibilité descendante. Étant donné qu'était déjà implémenté pour les références aux tableaux,déjà compilé dans les versions antérieures, se résolvant enÀ partir de cette version, les tableaux implémententavec une petite solution de contournement pour éviter de casser le code. Le compilateur continuera à résoudreen, comme si l'implémentation de trait n'existait pas. Cela s'applique uniquement à la syntaxe d'appel de méthodeet n'affecte aucune autre syntaxe telle queou, qui se compilent tous correctement.Étant donné que ce cas spécial pourn'est requis que pour éviter de casser le code existant, il est supprimé dans la nouvelle édition, Rust 2021, qui sortira plus tard cette année.La syntaxe du modèle a été étendue pour prendre en chargeimbriqué n'importe où dans le motif. Cela vous permet d'écrireau lieu deLes identifiants peuvent désormais contenir des caractères non ASCII. Tous les caractères d'identification valides en Unicode tels que définis dans UAX #31 peuvent désormais être utilisés. Cela inclut les caractères de nombreux scripts et langages différents, mais n'inclut pas les emoji.Par exemple :Le compilateur vous avertira des situations potentiellement déroutantes impliquant différents scripts. Par exemple, l'utilisation d'identifiants très similaires entraînera un avertissement.Cargo ne suppose plus que lepar défaut des référentiels git est nommé. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de spécifierpour les dépendances git à partir d'un référentiel où la branche par défaut est appeléeLa compilation incrémentielle a été désactivée par défaut sur le canal de publication stable de Rust. La fonctionnalité reste disponible sur les canaux de version bêta et nightly. Pour la version stable 1.53.0, la méthode de réactivation incrémentielle est inchangée par rapport à 1.52.1.Les méthodes et implémentations de traits suivantes ont été stabilisées :Source : blog Rust