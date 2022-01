# [ must_use ]

Les chaînes de format peuvent prendre des arguments de l'environnement via un identifiant encadré par des accolades. Jusqu'à présent, ils devaient se trouver directement dans l'instruction et être identifiables par leur position ou leur nom. Avec Rust 1.58, les arguments peuvent aussi être définis au préalable dans la même portée, comme dans le petit exemple suivant tiré du blogue Rust :Les identificateurs peuvent être utilisés non seulement pour des parties de texte, mais aussi pour des paramètres de formatage comme. Rust ne traite toutefois que les identificateurs purs. Si vous souhaitez utiliser des expressions ou d'autres intégrations complexes dans des chaînes de format, vous devez au préalable les attribuer à un identifiant ou intégrer l'expression directement dans l'instruction, comme c'était le cas jusqu'à présent.Dans Rust 2021, lancé avec la version 1.56, l'intégration des identifiants fonctionne également dans les macrosque la version 1.57 avait stabilisé pour une utilisation étendue. En revanche, Rust 2015 et Rust 2018 traitent le contenu denon pas comme une chaîne de format, mais comme une chaîne non formatée. En interaction avec les anciennes éditions, le compilateur émet donc un avertissement indiquant que la commande n'a probablement pas l'effet escompté.Sous Windows, la dernière version de Rust réduit le chemin de recherche des fichiers exécutables. La structuren'inclut plus le répertoire courant. Ce comportement est dû au fonctionnement historique de l'APIsous Windows. L'invite de commande sous Windows inclut également le répertoire actuel dans le chemin, alors que PowerShell ne le fait pas pour des raisons de sécurité.Selon l'équipe, les créateurs du langage de programmation Go ont également reconnu la faille de sécurité en 2021. Depuis, la commandeignore le répertoire actuel sous Windows. Avec cette adaptation, Rust supprime encore un autre héritage du chemin de recherche et n'inclut plus le répertoire système 16 bits de Windows.L'attributpeut être appliqué à des types ou à des fonctions lorsque le fait de ne pas les considérer explicitement ou de ne pas prendre en compte leur sortie est presque certainement un bogue. Cet attribut est utilisé depuis longtemps dans la bibliothèque standard pour des types comme, qui doivent être vérifiés pour les conditions d'erreur. Cela permet également de capturer des erreurs comme le fait de s'attendre à ce qu'une fonction mute une valeur sur place, alors qu'elle renvoie en fait une nouvelle valeur.Selon l'équipe, la proposition a été approuvée en octobre 2021 pour vérifier et étendre l'application dedans toute la bibliothèque standard, en couvrant beaucoup plus de fonctions dont l'effet principal est la valeur de retour. Ceci est similaire à l'idée de pureté des fonctions, mais plus souple qu'une véritable caractéristique du langage. Certains de ces ajouts étaient présents dans la version 1.57, et maintenant dans la 1.58, l'effort est terminé.Les méthodes et implémentations de traits suivantes ont été stabilisées.Les fonctions suivantes, auparavant stables, sont maintenantComme d'habitude, les développeurs qui ont déjà installé Rust peuvent télécharger la version actuelle via la commande. Pour ceux qui n'utilisent pas encore Rust, l'outilest disponible séparément sur la page de téléchargement.Source : Rust 1.58 Que pensez-vous des changements introduits par Rust 1.58 ?