Rust 1.62.0 est disponible et s'accompagne de la commande cargo add, qui permet d'ajouter ou de modifier des dépendances

L'équipe Rust a annoncé la disponibilité de la version 1.62.0. Passons en revue les nouveautés et améliorations.Vous pouvez maintenant ajouter de nouvelles dépendances directement depuis la ligne de commande en utilisant. Cette commande prend en charge la spécification des fonctionnalités et des versions. Elle peut également être utilisée pour modifier des dépendances existantes.Par exemple :Vous pouvez maintenant utilisersur les énumérations si vous spécifiez une variante par défaut. Par exemple, jusqu'à présent, vous deviez écrire manuellement une implémentation par défaut pour cette énumération*:En fait,n'est pas utilisable sur les. Pour remédier partiellement à cette situation, un attributest introduit qui peut être attaché aux variantes d'unité. Cela vous permet d'utilisersur les énumérations. À partir de maintenant, seules les variantes "unitaires" (variantes qui n'ont pas de champs) peuvent être marquées. Vous pouvez donc maintenant écrire*:La possibilité d'ajouter des valeurs par défaut aux champs des variantes d'énumération ne signifie pas que vous pouvez soudainement [C]#[derive(Default)][/B] sur l'énumération. Un compilateur Rust n'aura toujours aucune idée de la variante que vous souhaitez utiliser par défaut. Cette RFC ajoute la possibilité de marquer une variante d'unité avec*:Maintenant, le compilateur sait quedoit être considéré comme la valeur par défaut et générera en conséquence une implémentation appropriée*:Notez qu'après qu'un cfg-stripping s'est produit, c'est une erreur d'avoirspécifié sur zéro ou plusieurs variantes.Comme des champs peuvent être ajoutés aux variantesqui nécessitent des bornes supplémentaires, il n'est pas permis de placeretsur la même variante.Auparavant,etétaient soutenus par la bibliothèque pthreads sous Linux. Les verrous pthreads prennent en charge plus de fonctionnalités que les API Rust elles-mêmes, y compris la configuration d'exécution, et sont conçus pour être utilisés dans des langages avec moins de garanties statiques que celles fournies par Rust.L'implémentation mutex, par exemple, est de 40 octets et ne peut pas être déplacée. Cela a forcé la bibliothèque standard à allouer unedans les coulisses pour chaque nouveau mutex pour les plateformes qui utilisent des pthreads.La bibliothèque standard de Rust est désormais livrée avec une implémentation brute basée sur futex de ces verrous sous Linux, qui est très légère et ne nécessite pas d'allocation supplémentaire. Dans la version 1.62.0,n'a besoin que de 5 octets pour son état interne sous Linux, bien que cela puisse changer dans les futures versions.Cela fait partie d'un long effort pour améliorer l'efficacité des types de verrous de Rust, qui comprend des améliorations précédentes sur Windows telles que le déballage de ses primitives.Les méthodes et implémentations de traits suivantes sont désormais stabilisées*:Source : Rust