1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



struct Sheep { naked: bool, name: & 'static str } trait Animal { // Méthode statique; `Self` fait référence au type ayant implémenté // le trait. fn new ( name: & 'static str ) -> Self ; // Méthode d'instance; Elles renverront une chaîne de caractères. fn name ( & self ) -> & 'static str; fn noise ( & self ) -> & 'static str; // Les traits peuvent fournir une implémentation par défaut. fn talk ( & self ) { println! ( " {} says {} " , self .name ( ) , self .noise ( ) ) ; } } impl Sheep { fn is_naked ( & self ) -> bool { self .naked } fn shear ( & mut self ) { if self .is_naked ( ) { // Les méthodes de `Self` peuvent utiliser les méthodes déclarées // par le trait. println! ( " {} is already naked..." , self .name ( ) ) ; } else { println! ( " {} gets a haircut!" , self .name ) ; self .naked = true ; } } } // Implémentation des services du trait `Animal` // pour le type `Sheep`. impl Animal for Sheep { // En l'occurrence, `Self` fait référence à `Sheep`. fn new ( name: & 'static str ) -> Sheep { Sheep { name: name, naked: false } } fn name ( & self ) -> & 'static str { self .name } fn noise ( & self ) -> & 'static str { if self .is_naked ( ) { "baaaaah?" } else { "baaaaah!" } } // L'implémentation par défaut fournie par le trait // peut être réécrite. fn talk ( & self ) { // Par exemple, nous pourrions fournir une description plus précise. println! ( " {} pauses briefly... {} " , self .name, self .noise ( ) ) ; } } fn main ( ) { // Typer l'identificateur est nécessaire dans ce cas de figure. let mut dolly: Sheep = Animal::new ( "Dolly" ) ; // TODO ^ Essayez de supprimer le type annoté. dolly.talk ( ) ; dolly.shear ( ) ; dolly.talk ( ) ; }