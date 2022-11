1

impl <I: LendingIterator, P> LendingIterator for Filter<I, P> where P: FnMut ( &I::Item< '_ > ) -> bool, // <- the bound from above, a function { type Item< 'a > = I::Item< 'a > where Self : 'a ; // <- Use the underlying type fn next ( & mut self ) -> Option <I::Item< '_ >> { // Loop through each item in the underlying `LendingIterator`... while let Some ( item ) = self .iter.next ( ) { // ...check if the predicate holds for the item... if ( self .predicate ) ( &item ) { // ...and return it if it does return Some ( item ) ; } } // Return `None` when we're out of items return None ; } }