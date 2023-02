1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230



pub enum Components { # [ clap ( name = "minio" ) ] Minio, Hdfs, PrometheusAndGrafana, Etcd, Kafka, @@ -77 , 6 +78 , 7 @@ impl Components { pub fn title ( & self ) -> String { match self { Self ::Minio => "[Component] Hummock: MinIO + MinIO-CLI" , Self ::Hdfs => "[Component] Hummock: Hdfs Backend" , Self ::PrometheusAndGrafana => "[Component] Metrics: Prometheus + Grafana" , Self ::Etcd => "[Component] Etcd" , Self ::Kafka => "[Component] Kafka" , @@ -97 , 6 +99 , 10 @@ impl Components { match self { Self ::Minio => { " Required by Hummock state store." } Self ::Hdfs => { " Required by Hummock state store." } Self ::PrometheusAndGrafana => { @@ -169 , 6 +175 , 7 @@ Required if you want to create CDC source from external Databases. pub fn from_env ( env: impl AsRef<str> ) -> Option < Self > { match env.as_ref ( ) { "ENABLE_MINIO" => Some ( Self ::Minio ) , "ENABLE_HDFS" => Some ( Self ::Hdfs ) , "ENABLE_PROMETHEUS_GRAFANA" => Some ( Self ::PrometheusAndGrafana ) , "ENABLE_ETCD" => Some ( Self ::Etcd ) , "ENABLE_KAFKA" => Some ( Self ::Kafka ) , @@ -188 , 6 +195 , 7 @@ Required if you want to create CDC source from external Databases. pub fn env ( & self ) -> String { match self { Self ::Minio => "ENABLE_MINIO" , Self ::Hdfs => "ENABLE_HDFS" , Self ::PrometheusAndGrafana => "ENABLE_PROMETHEUS_GRAFANA" , Self ::Etcd => "ENABLE_ETCD" , Self ::Kafka => "ENABLE_KAFKA" , Self ::Pubsub => "ENABLE_PUBSUB" , Self ::Redis => "ENABLE_REDIS" , Self ::RustComponents => "ENABLE_BUILD_RUST" , Self ::Dashboard => "ENABLE_BUILD_DASHBOARD_V2" , Self ::Tracing => "ENABLE_COMPUTE_TRACING" , Self ::Release => "ENABLE_RELEASE_PROFILE" , Self ::AllInOne => "ENABLE_ALL_IN_ONE" , Self ::Sanitizer => "ENABLE_SANITIZER" , Self ::ConnectorNode => "ENABLE_RW_CONNECTOR" , } .into ( ) } pub fn default_enabled ( ) -> & 'static [ Self ] { & [ Self ::RustComponents ] } } fn configure ( chosen: & [ Components ] ) -> Result < Option <Vec<Components>>> { println! ( "=== Configure RiseDev ===" ) ; let all_components = all::<Components> ( ) .collect_vec ( ) ; const ITEMS_PER_PAGE: usize = 6 ; let items = all_components .iter ( ) .map ( |c| { let title = c.title ( ) ; let desc = style ( ( "

" .to_string ( ) + c.description ( ) .trim ( ) ) .split ( '

' ) .join ( "

" ) , ) .dim ( ) ; ( format! ( "{title}{desc}" , ) , chosen.contains ( c ) ) } ) .collect_vec ( ) ; let Some ( chosen_indices ) = MultiSelect::new ( ) .with_prompt ( format! ( "RiseDev includes several components. You can select the ones you need, so as to reduce build time



{} : navigate

{} : confirm and save {} : quit without saving



Pick items with {} " , style ( "↑ / ↓ / ← / → " ) .reverse ( ) , style ( "Enter" ) .reverse ( ) , style ( "Esc / q" ) .reverse ( ) , style ( "Space" ) .reverse ( ) , ) ) .items_checked ( &items ) .max_length ( ITEMS_PER_PAGE ) .interact_opt ( ) ? else { return Ok ( None ) ; } ; let chosen = chosen_indices .into_iter ( ) .map ( |i| all_components [ i ] ) .collect_vec ( ) ; Ok ( Some ( chosen ) ) } fn main ( ) -> Result < ( ) > { let opts = RiseDevConfigOpts::parse ( ) ; let file_path = opts.file; let chosen = { if let Ok ( file ) = OpenOptions::new ( ) .read ( true ) .open ( &file_path ) { let reader = BufReader::new ( file ) ; let mut enabled = vec! [ ] ; for line in reader.lines ( ) { let line = line?; if line.trim ( ) .is_empty ( ) || line.trim ( ) .starts_with ( '#' ) { continue ; } let Some ( ( component, val ) ) = line.split_once ( '=' ) else { println! ( "invalid config line {} , discarded" , line ) ; continue ; } ; if component == "RISEDEV_CONFIGURED" { continue ; } match Components::from_env ( component ) { Some ( component ) => { if val == "true" { enabled.push ( component ) ; } } None => { println! ( "unknown configure {} , discarded" , component ) ; continue ; } } } enabled } else { println! ( "RiseDev component config not found, generating {} " , file_path ) ; Components::default_enabled ( ) .to_vec ( ) } } ; let chosen = match &opts.command { Some ( Commands::Default ) => { println! ( "Using default config" ) ; Components::default_enabled ( ) .to_vec ( ) } Some ( Commands::Enable { component } ) => { let mut chosen = chosen; chosen.push ( *component ) ; chosen } Some ( Commands::Disable { component } ) => { chosen.into_iter ( ) .filter ( |x| x != component ) .collect ( ) } None => match configure ( &chosen ) ? { Some ( chosen ) => chosen, None => { println! ( "Quit without saving" ) ; println! ( "=========================" ) ; return Ok ( ( ) ) ; } } , } ; println! ( "=== Enabled Components ===" ) ; for component in all::<Components> ( ) { println! ( " {} : {} " , component.title ( ) , if chosen.contains ( &component ) { style ( "enabled" ) .green ( ) } else { style ( "disabled" ) .dim ( ) } ) ; } println! ( "Configuration saved at {} " , file_path ) ; println! ( "=========================" ) ; let mut file = BufWriter::new ( OpenOptions::new ( ) .write ( true ) .truncate ( true ) .create ( true ) .open ( &file_path ) .context ( format! ( "failed to open component config at {} " , file_path ) ) ?, ) ; writeln! ( file, "RISEDEV_CONFIGURED=true" ) ?; writeln! ( file ) ?; for component in all::<Components> ( ) { writeln! ( file, "# {} " , component.title ( ) ) ?; writeln! ( file, "# {} " , component.description ( ) .trim ( ) .split ( '

' ) .join ( "

# " ) ) ?; if chosen.contains ( &component ) { writeln! ( file, " {} =true" , component.env ( ) ) ?; } else { writeln! ( file, "# {} =true" , component.env ( ) ) ?; } writeln! ( file ) ?; } file.flush ( ) ?; println! ( "RiseDev will {} the components you've enabled." , style ( "only download" ) .bold ( ) ) ; println! ( "If you want to use these components, please {} in {} to start that component." , style ( "modify the cluster config" ) .yellow ( ) .bold ( ) , style ( RISEDEV_CONFIG_FILE ) .bold ( ) , ) ; println! ( "See CONTRIBUTING.md or RiseDev's readme for more information." ) ; Ok ( ( ) ) }