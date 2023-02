« Le langage Rust offre des garanties de sécurisation par défaut pour ce qui est de la gestion de la mémoire. Ce n’est pas le cas avec C et C++ dont l’utilisation chez Mozilla est la cause de problèmes de sécurisation de la mémoire », souligne Sylvestre Ledru.Sylvestre Ledru a commencé à travailler sur cette réimplémentation pendant la pandémie COVID-19 et a procédé à sa présentation la semaine dernière lors de l’édition 2023 du FOSDEM. L’effort dénommé uutils est désormais empaqueté par de nombreuses distributions Linux et est aussi utilisé maintenant par un célèbre réseau social via le projet Yocto.Les comparatifs des langages Rust et C++ ont un dénominateur commun : la mise en avant de la supériorité de Rust à C++ en matière de sécurisation de la mémoire. L’éditeur RisingWave explique pourquoi il a réécrit son SGBD Cloud natif depuis zéro en Rust après abandon du projet en C++ :« Rust garantit la sécurisation de la mémoire et des threads au moment de la compilation en introduisant des règles de propriété. Il va au-delà du RAII, un mécanisme de gestion de la mémoire couramment utilisé en C++. Il présente deux avantages. Le premier est évident : une fois que le compilateur Rust a validé notre programme, nous n'aurons pas de défauts de segmentation ou de conditions de concurrence lors de l'exécution, ce qui nécessiterait des dizaines d'heures de débogage, en particulier dans une base de code hautement concurrente et principalement asynchrone. La seconde est plus subtile : le compilateur Rust restreint simplement les types de fautes, ce qui réduit les fragments de code étroitement imbriqués qui peuvent causer un tel comportement bogué. La réplication des bogues est considérablement améliorée avec l'aide de l'exécution déterministe. »Néanmoins, Bjarne Stroustrup s’inscrit en faux avec le fait que les comparatifs entre Rust et C++ limitent la notion de sécurisation des logiciels à celle de sécurisation de la mémoire : « Il n'y a pas qu'une seule définition de la notion de "sécurité" et nous pouvons réaliser une variété de types de sécurité par une combinaison de styles de programmation, de bibliothèques de support et grâce à la mise à profit de l'analyse statique. » Bjarne Stroustrup suggère ainsi que ce qu’il est possible d’obtenir du C++ en matière de sécurisation des logiciels dépend entre autres du développeur et notamment de la connaissance des outils que lui offre le langage, de sa maîtrise du compilateur, etc.Des ingénieurs de Google au fait de ce que le C++ leur offre comme possibilités se sont donc lancés dans la mise sur pied dans ce langage d’un borrow-checker. C’est une fonctionnalité du compilateur Rust qui garantit la sécurisation de la mémoire grâce à une gestion des allocations en mémoire des pointeurs.L’équipe de Google dont la publication est parue au troisième trimestre de l’année précédente est parvenue à la conclusion que le système de types du C++ ne se prête pas à un tel exercice. Et donc que la sécurisation de la mémoire en C++ est réalisable avec des vérifications lors de l’exécution du programme. En d’autres termes, c’est avec du code C++ lent qu’il est possible d’atteindre un niveau de sécurisation équivalent à celui du Rust.La sortie de l’éditeur RisingWave intervient dans un contexte où Rust se démarque des autres langages présentés depuis des années comme des alternatives au C et au C++. En effet, le noyau Linux s’ouvre de plus en plus au langage de programmation système de Mozilla.Après 31 ans, un deuxième langage fait son entrée pour le développement du noyau Linux : c’est le Rust. La prise en charge de Rust pour le développement du noyau Linux est vue comme une « une étape importante vers la capacité d'écrire les pilotes dans un langage plus sûr. » Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes d’entrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs d’amorce, des systèmes d’exploitation, etc. portent un intérêt. D’avis d’observateurs avertis, c’est le futur de la programmation système en lieu et place de langages comme le C ou le C++ Êtes-vous en accord avec les griefs portés à l'endroit de C/C++ en matière de sécurité ? Le problème n'est-il pas plutôt celui de la qualité des développeurs ?Le C et le C++ ont-ils vraiment besoin de remplaçants surtout en matière de programmation système ?Votre entreprise a-t-elle adopté le langage Rust ? Si oui, pour quelles raisons ?