La Fondation Rust sollicite des commentaires sur la politique actualisée en matière de marques déposées

Les articles distribués gratuitement sont normalement acceptables, mais vous devez obtenir l'autorisation d'utiliser le mot et/ou le logo Rust dans le cadre d'un événement à but lucratif. Vous êtes libre d'utiliser Ferris le crabe sans autorisation... Si votre événement est à but lucratif, vous devez obtenir l'autorisation d'utiliser le nom ou le logo Rust. Si vous ne faites que couvrir les frais et que l'événement est à but non lucratif, vous pouvez utiliser le nom ou le logo Rust à condition qu'il soit clair que l'événement n'est pas soutenu par la Fondation Rust. Vous pouvez utiliser Ferris le crabe sans autorisation.