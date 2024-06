JavaScript continue de régner en tant que plus grande communauté de langage (25,2 millions) et continue de croître parallèlement à la croissance de la population mondiale des développeurs.

Python a dépassé Java en tant que deuxième langage le plus populaire, grâce à l'intérêt porté à la ML/AI qui augmente le nombre de développeurs utilisant Python.

Rust (4 millions) est le langage qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 30 % au cours de la seule année dernière.

Les développeurs en milieu de carrière (trois à dix ans d'expérience) sont ceux qui utilisent le plus de langages en moyenne (3,7), par rapport à ceux qui ont moins (3,1) ou plus (3,4) d'expérience.

JavaScript est le langage le moins adopté par les développeurs en début de carrière (moins de trois ans d'expérience) : 52 % d'entre eux l'utilisent, mais il reste le langage le plus populaire dans ce groupe.

Les développeurs plus expérimentés sont plus enclins à utiliser C# et PHP.

JavaScript dispose de la plus grande communauté

Rust poursuit sa croissance rapide

Python et Java

Golang

Objective-C, Swift et plus encore

L'enquête Developer Nation de SlashData est un programme de recherche sur les développeurs mobiles, de bureau, d'IdO industriel, d'électronique grand public, embarqués, d'écosystèmes d'applications tierces, de cloud, de web, de jeux, d'AR/VR et d'apprentissage automatique, ainsi que sur les data scientists, qui suit les expériences des développeurs à travers les plateformes, les technologies, les langages de programmation, les catégories d'applications et d'API, les modèles de revenus, les segments et les régions.La 26e édition de l'enquête Developer Nation a touché plus de 10 000 répondants dans 135 pays à travers le monde. Ce rapport de recherche analyse les principales tendances des développeurs pour le premier trimestre 2024 et au-delà.Voici les points principaux :Par ailleurs, JavaScript continue à occuper la première place des langages de programmation, avec un peu plus de 25 millions de développeurs actifs dans le monde.Et les auteurs de l'étude de préciser :« la position dominante de JavaScript n'est pas près de changer, puisque sa population de développeurs a augmenté de 4 millions au cours des 12 derniers mois, avec un taux de croissance conforme à celui de la population mondiale de développeurs. Toutefois, JavaScript enregistre son taux d'adoption le plus faible parmi les développeurs en début de carrière (52 %), c'est-à-dire ceux qui ont moins de trois ans d'expérience, contre plus de 62 % des développeurs ayant trois ans ou plus d'expérience« Cela suggère que sa croissance est le résultat de développeurs plus expérimentés qui ajoutent le langage à leur liste, plutôt que d'être principalement motivée par l'afflux de développeurs moins expérimentés. Néanmoins, les développeurs en début de carrière sont plus susceptibles d'utiliser JavaScript que n'importe quelle autre communauté de langage, ce qui signifie que même si l'ascension fulgurante de JavaScript ralentit, il est peu probable qu'il soit détrôné de sitôt ».Il est peu probable que la position de leader de JavaScript soit remise en question dans un avenir proche, d'autant plus que le taux de croissance de JavaScript (17 %) au cours de l'année écoulée lui donne une avance considérable sur Python (13 %) et Java (7 %). Sur les trois premiers, seul JavaScript croît au même rythme que l'ensemble des développeurs (17 % au cours des 12 derniers mois).Toutefois, au sein des communautés de langages plus petites, des changements beaucoup plus dynamiques dans les populations sont observés. Rust est la communauté qui se distingue par sa croissance, doublant presque son nombre d'utilisateurs au cours des deux dernières années (de 2 millions au premier trimestre 2022 à 4 millions au premier trimestre 2024) et augmentant de 33 % rien qu'au cours des 12 derniers mois.Rust se distingue par son accent sur la sécurité, la performance et la productivité. Il est typé statiquement, ce qui signifie que les types de variables et d’expressions sont déterminés et vérifiés au moment de la compilation, améliorant ainsi la sécurité de la mémoire et la détection des erreurs. Ces caractéristiques ont conduit à son adoption par des géants technologiques tels que Microsoft et Amazon, ainsi que son utilisation dans des applications critiques comme Dropbox et Cloudflare.Et l'enquête de noter : « Le langage Rust a développé une communauté passionnée qui le défend en tant que langage à mémoire sûre pouvant offrir d'excellentes performances, mais les préoccupations en matière de cybersécurité pourraient conduire à une augmentation encore plus importante. Au cours des six derniers mois, les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont plaidé en faveur de l'adoption de langages à mémoire sécurisée. Bien que Rust ne soit pas le seul à posséder cette capacité, ses avantages en termes de performances et de sécurité de la mémoire sont susceptibles d'entraîner une nouvelle croissance de cette communauté de développeurs ».Toutefois, Rust n'est pas le seul à posséder cette capacité, mais ses avantages en termes de performances et de sécurité de la mémoire devraient entraîner une nouvelle croissance de cette communauté de développeurs, selon le rapport.« Les récents efforts de sensibilisation et de recherche d'agences telles que la NSA, la CISA, le NIST et l'ONCD peuvent constituer une preuve précieuse du risque considérable que les vulnérabilités liées à la sécurité de la mémoire représentent pour notre écosystème numérique », a déclaré Rebecca Rumbul, directrice exécutive et PDG de la Rust Foundation, à l'occasion d'une conférence de presse.En outre, « la Rust Foundation estime que le langage de programmation Rust est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour combler les lacunes en matière de sécurité des infrastructures critiques. En tant qu'organisation, nous nous engageons résolument à renforcer la sécurité du langage Rust grâce à des programmes tels que notre initiative de sécurité », a-t-elle continué.En outre, Python a dépassé Java en tant que deuxième langage le plus populaire, grâce à l'intérêt porté à l'apprentissage automatique et à l'IA.La bataille entre Python et Java montre que Python comptera 18,2 millions de développeurs au premier trimestre 2024, contre 17,7 millions pour Java. Cela s'explique par le fait que Python a ajouté plus de 2,1 millions de nouveaux développeurs nets à sa communauté au cours des 12 derniers mois, par rapport à Java qui n'a augmenté que de 1,2 million de développeurs.Néanmoins, Java reste l'un des langages les plus populaires après près de 30 ans d'existence.En effet, « Java a vu son utilisation augmenter parmi les développeurs impliqués dans les services dorsaux et le développement d'applications web, mais a conservé la même proportion de développeurs mobiles et une proportion décroissante de développeurs d'applications de bureau », indique le rapport.Derrière Java, il y a un écart de six millions de développeurs par rapport à la communauté la plus importante, qui est C++ avec 11,4 millions de développeurs, suivie de près par C# avec 10,2 millions et PHP avec 9,8 millions. Les langages ayant les plus petites communautés sont Objective-C avec 2,7 millions de développeurs, Ruby avec 2,5 millions et Lua avec 1,8 million.Pendant ce temps, le langage Go a vu sa population de développeurs augmenter de 10 % au cours de l'année dernière. Il avait auparavant dépassé la croissance de la population mondiale des développeurs, augmentant de 5Y% au cours des deux dernières années, passant de trois millions au premier trimestre 2022 à 4,7 millions au premier trimestre 2024.Cependant, malgré sa période de croissance réduite, « Go est globalement un langage attrayant en raison de ses capacités de performance, de la simplification de la concurrence et de sa facilité de lecture. C'est pourquoi il est utilisé par 10 % des développeurs de services backend, ainsi que par 5 % des développeurs de jeux", indique le rapport.En outre, la bibliothèque standard complète de Go, qui réduit la dépendance à l'égard des dépendances tierces, favorise probablement sa popularité parmi ceux qui travaillent dans les services dorsaux, car elle peut contribuer à réduire la surface d'attaque d'un logiciel, selon le rapport.Contrairement à la croissance de langages tels que Rust, l'Objective-C a stagné au cours des deux dernières années. Le nombre d'utilisateurs d'Objective-C a oscillé autour de 2,5 millions de développeurs au cours de cette période et, en termes de classement des langages, il est passé de la 12e à la 14e place, dépassé à la fois par Dart et Rust.Apple continue de soutenir l'Objective-C, mais Swift s'est imposé comme le langage de référence pour toutes les plateformes Apple. Swift a connu une légère croissance au cours des 12 derniers mois (5 %) pour atteindre 4,6 millions de développeurs, ce qui lui a permis d'être dépassé par Go. Au cours des 24 derniers mois, Swift a ajouté plus de 1,1 million de développeurs à sa communauté.Cependant, « alors que Swift continue de croître, nous nous attendons à ce que Rust devienne un langage plus important au cours de l'année prochaine si les deux continuent leur trajectoire de croissance actuelle », indique le rapport.Source : rapport Quelle lecture faites-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ?Quel(s) langage(s) de programmation utilisez-vous pour vos projets professionnels ? Pour vos projets personnels ?Quelles sont les principales raisons qui vous poussent à le/les choisir pour vos projets de développement logiciel ?Comment Rust a-t-il influencé votre façon de penser la sécurité et la gestion de la mémoire dans la programmation ?Avez-vous rencontré des défis lors de l’apprentissage ou de l’utilisation de Rust ? Si oui, comment les avez-vous surmontés ?Selon vous, quelles sont les implications à long terme de l’adoption croissante de Rust pour les autres langages de programmation ?Comment voyez-vous l’évolution de Rust dans les cinq prochaines années, et quel rôle jouera-t-il dans l’innovation technologique ?Avec la montée en puissance de Rust, pensez-vous que les langages plus anciens comme C et C++ resteront pertinents ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quel impact pensez-vous que Rust aura sur le développement de logiciels open source et propriétaires ?En tant que développeur, comment évaluez-vous l’équilibre entre la performance et la facilité d’utilisation dans Rust ?