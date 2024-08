Il s'agit d'une série aussi courte que possible : je me retire du projet Rust pour Linux en tant que responsable de la maintenance.Je me retire du projet. Après presque 4 ans, je n'ai plus l'énergie et l'enthousiasme que j'avais autrefois pour répondre à certaines absurdités non techniques, il est donc préférable de laisser cela à ceux qui l'ont encore en eux.À l'équipe de Rust for Linux : merci, vous êtes formidables. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous ; les moments que nous avons passés à discuter de questions techniques, à trouver des moyens de résoudre les problèmes de solidité, etc. ont toujours été quelque chose que j'ai apprécié et que j'attendais avec impatience. Je me considère chanceux d'avoir collaboré avec un groupe aussi [talentueux] et amical.Je souhaite que le projet soit couronné de succès.Je crois sincèrement que l'avenir des noyaux passe par des langages à mémoire sécurisée. Je ne suis pas un visionnaire, mais si Linux n'intériorise pas cela, je crains qu'un autre noyau ne lui fasse ce qu'il a fait à Unix.Enfin, je vais laisser un petit échantillon de 3min 30s pour le contexte : https://youtu.be/WiPp9YEBV0Q?t=1529 -- et pour réitérer, personne n'essaie de forcer quelqu'un d'autre à apprendre Rust ni d'empêcher les refactorisations de code C. »