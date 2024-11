La version 1.3 du langage de programmation Rust est disponible, introduisant de nouvelles capacités constantes, de nouvelles fonctions stables et des API stabilisées

Nouvelles capacités const

const

static

const fn

static

static

Code : Sélectionner tout 1

2

static S: i32 = 25 ; const C: &i32 = &S;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

static mut S: i32 = 0 ; const C1: i32 = unsafe { S } ; // error: constant accesses mutable global memory const C2: &i32 = unsafe { &S } ; // error: encountered reference to mutable memory in `const`

Code : Sélectionner tout 1

2

static mut S: i32 = 64 ; const C: * mut i32 = &raw mut S;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

const fn inc ( x: & mut i32 ) { *x += 1 ; } const C: i32 = { let mut c = 41 ; inc ( & mut c ) ; c } ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

use std::cell::UnsafeCell; const C: i32 = { let c = UnsafeCell::new ( 41 ) ; unsafe { *c.get ( ) += 1 } ; c.into_inner ( ) } ;

Code : Sélectionner tout 1

2

const C: & mut i32 = & mut 4 ; // error[E0764]: mutable references are not allowed in the final value of constants

rustup

Code : Sélectionner tout $ rustup update stable

rustup

rustup default beta

rustup default nightly

Rust est un langage de programmation généraliste qui met l'accent sur les performances, la sécurité des types et la concurrence. Il assure la sécurité de la mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide. Il n'utilise pas de ramasse-miettes traditionnel ; à la place, les erreurs de sécurité de la mémoire et les courses aux données sont évitées par le "borrow checker", qui suit la durée de vie des références au moment de la compilation.L'équipe Rust a annoncé la sortie de la version 1.83 du langage de programmation Rust. Cette mise à jour introduit des extensions significatives aux contextes const, permettant à plus de code d'être évalué au moment de la compilation.Auparavant, les contextes const ne pouvaient pas faire référence à des éléments statiques, sauf dans les expressions d'initialisation d'éléments statiques. Cette restriction a été levée, bien que la lecture des éléments statiques mutables ou mutables à l'intérieur dans les contextes constants reste interdite. La valeur finale d'une constante ne peut pas faire référence à des éléments statiques mutables, ce qui garantit la cohérence tout au long de l'exécution du programme.En outre, cette version comprend une série de nouvelles fonctions qui sont désormais stables dans les contextes constants. Ces améliorations ouvrent de nouvelles possibilités pour l'exécution de code dans des contextes constants.Voici la présentation de quelques nouveautés de Rust 1.83 :Cette version inclut plusieurs extensions importantes de ce que le code s'exécutant dans des contextes const peut faire. Il s'agit de tout le code que le compilateur doit évaluer à la compilation : la valeur initiale des élémentset, les longueurs des tableaux, les valeurs discriminantes des enums, les arguments génériques const, et les fonctions appelables à partir de ces contextes ().Jusqu'à présent, les contextes const, à l'exception de l'expression de l'initialisateur d'un élément, n'avaient pas le droit de faire référence à des éléments. Cette limitation a été levée :Notez cependant que la lecture de la valeur d'une statique mutable ou mutable intérieure n'est toujours pas autorisée dans les contextes const. De plus, la valeur finale d'une constante ne peut pas faire référence à une statique mutable ou mutable intérieure :Ces limitations garantissent que les constantes sont toujours "constantes" : la valeur qu'elles évaluent et leur signification en tant que modèle (qui peut impliquer le déréférencement de références) seront les mêmes tout au long de l'exécution du programme.Cela dit, une constante est autorisée à évaluer un pointeur brut qui pointe vers une statique mutable ou mutable intérieure :Il est désormais possible d'utiliser des références mutables dans des contextes constants :Les pointeurs bruts mutables et la mutabilité intérieure sont également pris en charge :Cependant, les références et pointeurs mutables ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur du calcul d'une constante, ils ne peuvent pas faire partie de la valeur finale de la constante :Cette version est également livrée avec toute une série de nouvelles fonctions qui sont désormais stables dans les contextes constants (voir la fin de la section "API stabilisées").Ces nouvelles capacités et ces API stabilisées devraient débloquer une toute nouvelle catégorie de code à exécuter dans des contextes constants.Si vous avez une version précédente de Rust installée via, vous pouvez obtenir la version 1.83.0 avec :Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenirà partir de la page appropriée sur le site web du langage Rust.Si vous souhaitez tester les futures versions, vous pouvez envisager de mettre à jour localement pour utiliser le canal beta () ou le canal nightly ().Pensez-vous que ces nouvelles fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette nouvelle version ?