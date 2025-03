Trolldi : les initiatives « Rost », le nom allemand du langage de programmation Rust, et « Rouille », son nom en français

veulent permettre d'écrire des programmes Rust en allemand et en français

Le contexte : pourquoi "Rost" ?

N'êtes-vous pas fatigué d'écrire des programmes Rust en anglais ? Vous aimez dire « scheiße » ? Voulez-vous essayer quelque chose de différent, dans une langue exotique et à la sonorité amusante ? Voulez-vous apporter une touche allemande à vos programmes ?



rost (German for Rust) est là pour vous sauver la mise, car il vous permet d'écrire des programmes Rust en allemand, en utilisant des mots-clés allemands, des noms de fonctions allemands, des expressions idiomatiques allemandes.



Vous ne vous sentez pas à l'aise en utilisant uniquement des mots allemands ? Ne vous inquiétez pas ! German Rust est entièrement compatible avec English-Rust, vous pouvez donc mélanger les deux à votre convenance.



rost:: rost! { benutze std::sammlungen::Wörterbuch als Wöbu; eigenschaft SchlüsselWert { fk schreibe ( &selbst, schlsl: Zeichenkette, wert: Zeichenkette ) ; fk lese ( &selbst, schlsl: Zeichenkette ) -> Ergebnis<Möglichkeit<&Zeichenkette>, Zeichenkette>; } statisch änd WÖRTERBUCH: Möglichkeit<Wöbu<Zeichenkette, Zeichenkette>> = Nichts; struktur Konkret; umstz SchlüsselWert für Konkret { fk schreibe ( &selbst, schlsl: Zeichenkette, wert: Zeichenkette ) { lass wöbu = gefährlich { WÖRTERBUCH.hole_oder_füge_ein_mit ( Standard::standard ) } ; wöbu.einfügen ( schlsl, wert ) ; } fk lese ( &selbst, schlsl: Zeichenkette ) -> Ergebnis<Möglichkeit<&Zeichenkette>, Zeichenkette> { wenn lass Etwas ( wöbu ) = gefährlich { WÖRTERBUCH.als_ref ( ) } { Gut ( wöbu.hole ( &schlsl ) ) } anderenfalls { Fehler ( "Holt das Wörterbuch" .hinein ( ) ) } } } }

Accessibilité et Audience

Qualité de la traduction

Le risque d'isolement

Le projet est aussi disponible en plusieurs autres langues comme le français (rouille), l'italien (ruggine), le russe (Ржавый) et bien d'autres

rouille:: rouille! { utilisons std::collections::Dictionnaire comme Dico; convention CléValeur { fonction écrire ( &soi, clé: Chaîne, valeur: Chaîne ) ; fonction lire ( &soi, clé: Chaîne ) -> PeutÊtre<&Chaîne>; } statique mutable DICTIONNAIRE: PeutÊtre<Dico<Chaîne, Chaîne>> = Rien; structure Concrète; réalisation CléValeur pour Concrète { fonction écrire ( &soi, clé: Chaîne, valeur: Chaîne ) { soit dico = dangereux { DICTIONNAIRE.prendre_ou_insérer_avec ( Défaut::défaut ) } ; dico.insérer ( clé, valeur ) ; } fonction lire ( &soi, clé: Chaîne ) -> Résultat<PeutÊtre<&Chaîne>, Chaîne> { si soit Quelque ( dico ) = dangereux { DICTIONNAIRE.en_réf ( ) } { Bien ( dico.lire ( &clé ) ) } sinon { Arf ( "fetchez le dico" .vers ( ) ) } } } }

Néerlandais : roest

Allemand : rost

Polonais : rdza

Italien : ruggine

Russe : Ржавый

Espéranto : rustteksto

Hindi : zung

Hongrois : rozsda

Chinois : xiu (锈)

Espagnol : rustico

Coréen : Nok (녹)

Finnois : ruoste

Arabe : sada

Turc : pas

Vietnamien : gỉ

Japonais : sabi (錆)

Danois : rust ?

Marathi : gan̄ja

Roumain : rugină

Tchèque : rez

Ukrainien : irzha

Bulgare : ryzhda

Slovaque : hrdza

Catalan : rovell

Corse : rughjina

Indonésien : karat

Lituanien : rūdys

Grec : skouriasmeno

Thaï : sanim (สนิม)

Suisse : roeschti

Suédois : rost

Croate : hrđa

Persan : zangar (زنگار)

Malgache : arafesina

Latin : ferrugo

Norvégien : korrosjon

Estonien : rooste

Toutes ces réponses : unirust





Rust, un langage de programmation créé par Mozilla, est connu pour sa sécurité mémoire, sa performance et son efficacité. Il a rapidement gagné en popularité, surtout dans les secteurs nécessitant des performances de bas niveau, tels que la programmation système. Cependant, la documentation officielle et les ressources pédagogiques étaient principalement en anglais, ce qui pouvait représenter un obstacle pour les développeurs germanophones.Le projet "Rost – Rust Programming in German" a vu le jour comme une réponse à cette barrière linguistique. Son objectif est de rendre le langage Rust accessible à un public germanophone en traduisant la documentation officielle et en proposant des ressources d'apprentissage adaptées. Mais cette initiative soulève plusieurs questions : cette démarche est-elle réellement bénéfique ? Permet-elle de maintenir la qualité de la documentation originale ? Et surtout, est-ce que l’existence d'une version germanophone peut favoriser l’adoption de Rust parmi les développeurs germanophones ?Voici un exemple de ce qui peut être réalisé avec Rost :La première critique qu’on pourrait formuler concerne l’accessibilité. Il est évident que, pour les développeurs germanophones débutants, avoir une documentation dans leur langue natale est un atout considérable. Cela élimine la barrière de la langue et permet de se concentrer pleinement sur les concepts techniques. D’autant plus que Rust, avec ses notions complexes de sécurité mémoire et de gestion des erreurs, peut sembler intimidant. La traduction en allemand pourrait donc rendre ces concepts plus accessibles à un public plus large.Cependant, il est important de souligner que la communauté Rust, comme la plupart des communautés de développeurs, reste globalement anglophone. Les échanges entre développeurs se font majoritairement en anglais, et une grande partie des ressources avancées, des articles de blog ou des forums sont encore en anglais. Par conséquent, si la traduction en allemand est bénéfique pour les débutants, elle pourrait, à terme, limiter l’interaction avec une communauté internationale plus large et faire de la traduction un obstacle à la participation dans des discussions techniques globales.La qualité de la traduction est essentielle lorsqu’il s’agit de rendre un langage de programmation accessible dans une autre langue. "Rost" semble avoir bien relevé ce défi en proposant une traduction fidèle des concepts techniques du Rust, tout en s’assurant que les termes spécifiques au langage soient bien traduits et compréhensibles. Cependant, certains termes techniques du langage informatique ne trouvent pas toujours une correspondance exacte en allemand, ce qui peut rendre certaines parties de la documentation difficile à comprendre pour les développeurs familiers avec l’anglais.De plus, la traduction des termes techniques doit se faire avec prudence. Si certaines traductions littérales peuvent être utiles, d'autres risquent d'induire des ambiguïtés, ce qui est particulièrement problématique dans un domaine où la précision du langage est primordiale. L’évolution de la langue technique de la programmation étant rapide, il serait également important de maintenir cette version germanophone à jour en temps réel, afin de ne pas créer de décalage entre la version originale et sa traduction.Un autre aspect à considérer est le risque d’isolement de la communauté germanophone. Rust, en tant que langage moderne, a été conçu pour une adoption mondiale. La traduction de sa documentation et de ses ressources en allemand ne doit pas se faire au détriment de l’intégration des développeurs germanophones dans la communauté internationale. Si la communauté "Rost" devient trop indépendante, elle pourrait se retrouver coupée des discussions plus larges et des évolutions rapides du langage. De plus, bien que la documentation en allemand soit un plus pour les débutants, il reste essentiel que les développeurs germanophones puissent échanger avec des anglophones, afin de bénéficier des avancées et des pratiques les plus récentes.Là encore, les responsables du projet expliquent que vous pouvez mélanger les mots (dans la langue choisie) avec de l'anglaisVoici un exemple de ce qui peut être réalisé avec Rouille :trait et impl (aka convention et réalisation)Le projet est disponible en :Source : GitHub ( allemand Que pensez-vous de cette initiative ? Seriez-vous intéressé par un projet réel de traduction de Rust (ou d'un autre langage) ?En quelle langue auriez-vous souhaité que Rust soit traduit ?En traduisant Rust (en allemand, en français, et en d'autres langues), est-ce qu’on risque de simplifier excessivement certains concepts techniques au détriment de la rigueur académique et professionnelle du langage ?La traduction (en allemand, en français, etc.) de Rust va-t-elle encourager un plus grand nombre de projets open source dans la communauté (germanophone, francophone, etc.) ? Ou est-ce que la barrière linguistique reste un obstacle majeur même avec des ressources (en allemand, en français, etc.) ?Est-ce que la documentation en une autre langue peut devenir un point d’entrée suffisant pour les développeurs qui souhaitent ensuite interagir avec des ressources internationales, ou y a-t-il un risque de les laisser dans un « bocal » linguistique ?