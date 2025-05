FFmpeg : « Rust est tellement bon qu'on peut être payé 20 000 $ pour le rendre aussi rapide que le C », le framework multimédia écrit en C réagi avec sarcasme à une initiative de Prossimo

FFmpeg est l'un des frameworks multimédias open source les plus utilisés au monde, car il permet le traitement audio et vidéo pour des applications telles que VLC, OBS Studio, HandBrake, Jellyfin, etc. et est largement utilisé dans le live-streaming, y compris sur des plateformes comme Twitch.D'autre part, rav1d est une réimplémentation en Rust du décodeur AV1 dav1d, écrit en C. Bien que Rust soit apprécié pour sa sécurité mémoire, rav1d présente une performance inférieure d'environ 5 % par rapport à dav1d. Pour combler cet écart, Prossimo a lancé une prime de 20 000 $ destinée à toute personne capable d'améliorer la vitesse de rav1d. Cependant, cette initiative a été critiquée entre autres pour ses restrictions géographiques, excluant une grande partie de la communauté des développeurs.En mars 2023, nous avons annoncé que nous commencions à travailler sur un décodeur AV1 plus sûr et plus performant, appelé rav1d, écrit en Rust. Nous nous sommes associés à Immunant pour effectuer le travail d'ingénierie. En septembre 2024, rav1d était pratiquement terminé et nous avons beaucoup appris au cours du processus. Aujourd'hui, rav1d fonctionne bien - il passe tous les mêmes tests que le décodeur dav1d sur lequel il est basé, qui est écrit en C. Il est possible de construire et d'exécuter Chromium avec lui.Il y a juste un problème : il n'est pas aussi rapide que la version en C. Nous voulons changer cela et nous avons besoin de votre aide.Notre décodeur rav1d basé sur Rust est actuellement environ 5% plus lent que le décodeur dav1d basé sur le C (la quantité exacte varie un peu en fonction du benchmark, de l'entrée et de la plateforme). Cette différence est suffisamment importante pour poser problème aux utilisateurs potentiels et, franchement, elle nous dérange. L'équipe de développement a travaillé d'arrache-pied pour atteindre la parité des performances. Nous avons fait appel à deux autres contractants qui ont de l'expérience dans l'optimisation de ce genre de choses. Nous avons écrit sur le travail d'optimisation que nous avons effectué. Cependant, nous n'avons toujours pas réussi à atteindre la parité des performances et, pour être franc, nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut faire ensuite.Après nous être creusé la tête pour trouver des options, nous avons décidé d'offrir une prime de 20 000 $ pour que rav1d atteigne la parité de performance avec dav1d. Nous espérons que les gens pourront nous aider à faire progresser les performances de rav1d jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau requis, et idéalement, nous et la communauté Rust apprendrons quelque chose sur la façon dont les performances de Rust se comparent à celles de C.Le règlement officiel se trouve ici, mais pour résumer :Commentant le récent programme de primes de performance de Prossimo pour rav1d, FFmpeg a mentionné que « Rust est tellement bon qu'on peut être payé 20 000 $ pour le rendre aussi rapide que le C ». Difficile de ne pas y voir du sarcasme puisque les langages utilisés pour créer et maintenir ses outils sont le C, C++ et l'assembleur.Le Performance Bounty a pour but de combler un écart de performance où rav1d est environ 5% plus lent que dav1d. Prossimo offre une récompense de 20 000 $ à quiconque parviendra à combler cet écart.Ils ont mis en place un ensemble de règles qui empêchent la plupart des gens de contribuer, limitant cette prime à certaines régions et excluant une grande partie de la communauté mondiale des développeurs.[TWITTER]

