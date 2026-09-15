Envoyé par OuftiBoy Envoyé par La question est : Est-ce que la vulnérabilité en question est liée à l'intervalle lui-même où est-elle liée à la manière dont est géré cet intervalle ? (car cet intervalle reste existant quelque soit le langage utilité, non ?) En d'autres mots, est-ce que se sont les mécanismes de Rust en eux-même qui permettent d'éviter ou de contourner la vulnérabilité de cet intervalle ? Puisque que in-fine le code générer est du code machine, est-il impensable de penser que la même gestion de cet intervalle en C pourrait permettre le même niveau de sécurité qu'en Rust ?

Envoyé par Freem Envoyé par D'ailleurs, les inventeurs des rust, mozilla, n'empêchent pas Firefox de fuir (la mémoire utilisée grossit avec le temps, et n'est pas désallouée quand on ferme un onglet, ce qui mène lentement mais sûrement à un crash. Hors, les crash sont un problème de sécurité.

Envoyé par Freem Envoyé par Si on regarde https://cwe.mitre.org/top25/archive/..._kev_list.html par exemple, on voit que seules les éléments aux positions 2, 3, et 9 sont liées à des bogues mémoire (enfin, j'ai pas creusé les autres en détail, mais au vu des titres...). Ce qui signifie que, sur les 10 types de failles de sécurité réellement exploitées dans la réalité, 70% ne sont pas liées à la mémoire, et donc Rust n'aide absolument pas.

Envoyé par Freem Envoyé par Je ne dis pas que ce n'est pas bien de pouvoir vérifier à la compilation qu'on ne lit pas de mémoire en dehors de ce que l'on devrais, mais bon, en C, pour ça, il y a les analyseurs statiques.

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Le problème "TOCTOU" ne fait pas partie des types de bug que Rust interdit par design, contrairement aux erreurs de sécurité mémoire. La probabilité d'avoir ce type de bug est à peu près le même en Rust et en C. Comme uutils reprend de zero la base de code, il y a un vrai risque que la nouvelle implémentation contienne des bugs qui n'existaient pas ou avaient déjà été corrigé dans la version C.C'est pour ça que remplacer des bases de codes très éprouvées et relativement stables n'est pas, à mon avis, le cas d'usage le plus intéressant pour Rust. Il vaux mieux l'utiliser en priorité dans de nouveaux logiciels, ou ceux qui évoluent beaucoup et pour lesquels le risque d'introduire des régressions est déjà élevé.Firefox est un mauvais exemple pour mesurer l'impact général de Rust, car il contient encore à l'heure actuelle 3 fois plus de lignes de code en C et C++ qu'en Rust.De plus, les fuites mémoire sont des bugs, mais elles ne provoquent pas de failles de sécurité critiques. Au pire ça peut conduire à une faille de type Déni de service, si ça permet de provoquer des plantages rapides en boucle.C'est pour cela que Rust n'interdit pas, par design, les fuites mémoires. Il fournit des mécanismes qui les préviennent dans la plupart des cas, mais elles restent possible en faisant des références circulaires avec les pointeurs avec comptage de référence, ou même en le demandant de manière explicite.Il est vrai que 70% desde failles dans cette liste ne sont pas des erreurs mémoire. La liste n'étant pas exhaustive c'est même plus dans la réalité. Mais attention, ça ne signifie absolument pas que 70% des failles rencontrées dans les logiciels C et C++ ne sont pas des erreurs mémoires, car tous les type de faille n'ont pas le même nombre doccurrence.Le contexte d'utilisation du langage a aussi son importance. Par exemple les cas 7 et 10 de cette liste s'appliquent surtout au contexte des applications Web où C++ et Rust sont rarement utilisés.Dans la pratique, pour les grosses applications C++, les acteurs sérieux sur la sécurité (qui ont déjà déployés les outils existants d'analyse statique, dynamique, fuzzing, etc...) arrivent généralement à la conclusion inverse : 70% de leurs vulnérabilités critiques sont liées à la sécurité mémoire. Donc, si Rust n'est clairement pas la panacée, il soigne une maladie très courante et potentiellement grave.Justement, la sécurisation mémoire de Rust fonctionne plus ou moins comme un analyseur statique intégré au compilateur. Mais son gros avantage par rapport au C, c'est que le langage force à spécifier, dans le code source, des informations précises sur la durée de vie des variables, ce qui lui permet d'offrir bien plus de garanties.Comme disait le créateur de Rust : si les outils d'analyses statique de C/C++ suffisaient à garantir la sécurité mémoire, Mozilla n'aurait jamais investi dans Rust à l'origine.