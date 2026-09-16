Microsoft investit massivement dans Rust pour éradiquer les vulnérabilités de gestion de la mémoire, responsables de près de 70 % de ses failles de sécurité historiques
Microsoft sube a Rust como lenguaje principal interno.— Miguel Ángel Durán (@midudev) September 11, 2026
Al mismo nivel que C++, C# y TypeScript. Lo ha dicho en RustConf el principal engineer de tooling.
Ya lo usan en el kernel de Windows, Office hasta Copilot
→ https://t.co/hciQZOK25L pic.twitter.com/SvVNbs5erj
Linitiative repose sur une unification des compilateurs : Rust est désormais directement intégré à l'environnement de compilation Microsoft Visual C++ (MSVC). Un sous-système de génération de code commun est partagé entre Rust et C++ sous Windows.
Le géant technologique justifie la décision par la nécessité de sécuriser le noyau Windows. Historiquement, Microsoft a reconnu que 70 % de ses failles de sécurité majeures provenaient de la gestion de la mémoire en C/C++. Des pans entiers du noyau Windows, des pilotes graphiques et des services système critiques sont réécrits en Rust.
Ainsi, plusieurs briques fondamentales du système d'exploitation Windows (notamment les services système, le noyau et l'infrastructure des pilotes) sont progressivement réécrites en Rust. Microsoft injecte des millions de dollars dans la Rust Foundation et les infrastructures de développement pour accélérer la maturité de l'écosystème.
Quelles implications pour les futurs choix technologiques chez Microsoft en matière de développement de logiciels ?
Very cool to see: Rust is now a Tier-1 language at Microsoft pic.twitter.com/KcMz0oC9TF— Charlie Marsh (@charliermarsh) September 10, 2026
L'intégration de Rust modifie profondément la feuille de route technique du géant américain :
- Modernisation des pilotes (drivers) : L'accent est mis sur le développement de nouveaux pilotes en Rust pour garantir la stabilité de Windows, limitant ainsi les célèbres écrans bleus (BSOD) liés à des accès mémoire invalides.
- Interopérabilité stricte : N'ayant pas pour projet de réécrire instantanément des décennies de code C/C++, Microsoft développe des infrastructures de liaison capables de faire cohabiter l'ancien code C++ et le nouveau code Rust tout en préservant la rétrocompatibilité globale.
- Priorité à la sécurisation de la mémoire par défaut : Pour tout nouveau développement système ou cloud (notamment sur Azure), l'usage du C++ est de plus en plus découragé au profit de Rust. Cest cohérent avec une prise de position précédente de Mark Russinovich selon laquelle il faut arrêter dinitier de nouveaux projets en C++ et passer à Rust.
- Recherche sur la migration automatisée par IA : Microsoft finance activement des projets de recherche internes visant à s'appuyer sur de grands modèles de langage (LLM) pour traduire de manière semi-automatique le code C/C++ hérité vers du Rust sécurisé.
- Durcissement d'Azure et Microsoft 365 : Les couches d'infrastructure cloud (comme l'hyperviseur Hyper-V) et les backends de services d'entreprise intègrent progressivement des bibliothèques en Rust (framework Oxidizer) pour garantir une résilience maximale contre les cyberattaques.
Google a opéré une migration similaire de C++ vers Rust pour les mêmes raisons sous-jacentes : lexploitation des avantages de Rust (en comparaison aux autres langages) en matière de sécurisation des accès à la mémoire. Mais des acteurs de renom comme le créateur du C++sont d'avis que le véritable gage de sécurisation de la mémoire réside dans les aptitudes des programmeurs.
🎉 BOOM (again)— Francesco Ciulla (@FrancescoCiull4) September 10, 2026
Rust is now officially a Tier-1 language at Microsoft, alongside C++, C#, and TypeScript.
100+ repos already use its new MSVC-based codegen backend!!!
Rust keeps surprising me every single day. pic.twitter.com/ec3uME53Vx
Google aussi a adopté Rust et rapporte avoir constaté une réduction de 1000 fois des vulnérabilités liées à la sécurité de la mémoire. Mais Bjarne Stroustrup est davis que ce quil est possible dobtenir du C++ en matière de sécurisation des logiciels dépend entre autres du développeur et notamment de la connaissance des outils que lui offre le langage, de sa maîtrise du compilateur, etc. En gros, le problème en matière de sécurisation de la mémoire se trouve entre la chaise et le clavier et davis de Bjarne Stroustrup cest le programmeur.
En droite ligne avec cette position, le créateur du C++ propose donc des Profils de sécurité qui ont pour but de définir des modes de C++ qui imposent des contraintes sur la manière dont le programmeur utilise le langage et la bibliothèque, afin de garantir certaines propriétés de sécurité. Il s'agit principalement de contraintes au moment de la compilation, bien que dans la pratique, certaines vérifications puissent être mises en uvre à l'aide de fonctionnalités de bibliothèque qui ajoutent une surcharge d'exécution limitée.
Au lieu d'introduire des constructions de langage entièrement nouvelles, les Profils limitent principalement les fonctionnalités et les utilisations existantes. L'idée est que vous pouvez activer un profil, et tout code qui l'utilise accepte de se conformer aux restrictions. Si vous ne l'activez pas, tout fonctionne comme avant. Il est donc rétrocompatible.
En gros, là où Rust impose sa sécurité de manière rigide et binaire dès la compilation via son borrow checker, Stroustrup prône une évolution progressive et flexible du C++ reposant sur l'utilisation conjointe du code moderne, de l'analyse statique et de l'intégration des "Profils" de sécurité.
Malgré cette dynamique, Rust ne va pas totalement remplacer le C et le C++ du jour au lendemain en raison de freins structurels
Le système de propriété (Ownership) et le vérificateur d'emprunts (Borrow Checker) sont complexes à maîtriser, ce qui ralentit l'adoption par les développeurs non experts.
Les vérifications poussées effectuées par le compilateur Rust au moment de la génération du code rendent les temps de compilation souvent plus longs que ceux du C.
Bien que Rust progresse, le langage C reste le roi incontesté des microcontrôleurs très basse consommation et des architectures matérielles de niche en raison de la disponibilité immédiate de ses compilateurs.
Source : Annonce de Microsoft sur la promotion de Rust comme langage de premier plan
Et vous ?
Que pensez-vous de la promotion de Rust comme langage de premier plan chez Microsoft ?
Quel impact entrevoyez-vous sur la filière globale du développement de logiciels ?
Partagez-vous lavis du créateur de C++ selon lequel le problème de fond de la sécurisation des accès mémoire des logiciels ne réside pas dans les fonctionnalités des langages mais dans les aptitudes des programmeurs à faire usage de celles offertes par ces langages ?
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