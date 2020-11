Liaison plus facile dans rustdoc

Ajout des alias de recherche

Code : Sélectionner tout 1

2

#[doc(alias = "bar")] struct Foo ;

La bibliothèque de Rust

D'autres changements dans la bibliothèque

io::Write est maintenant implémenté pour &ChildStdin &Sink, &Stdout, et &Stderr ;

tous les tableaux, quelle que soit leur longueur, implémentent maintenant TryFrom<Vec<T>> ;

la macro "matches!" supporte maintenant l'utilisation d'une virgule de fin de ligne ;

Vec<A> implémente maintenant PartialEq<[B]> où A : PartialEq<B> ;

les méthodes RefCell::{replace, replace_with, clone} utilisent maintenant toutes #[track_caller].

Cinq nouvelles API ont été stabilisées dans cette version

slice::as_ptr_range ;

slice::as_mut_ptr_range ;

VecDeque::make_contiguous ;

future::pending ;

future::ready.

Les API suivantes, auparavant stables, ont été rendues constantes

Option::is_some ;

Option::is_none ;

Option::as_ref ;

Result::is_ok ;

Result::is_err ;

Result::as_ref ;

Ordering::reverse ;

Ordering::then.

Notes de compatibilité

les liaisons de type associées sur les objets du trait sont désormais vérifiées pour respecter les limites déclarées sur le trait le trait lors de la vérification de leur implémentation ;

lorsque les limites du trait sur les types associés ou les types opaques sont ambiguës, le compilateur ne fait plus un choix arbitraire sur la limite à utiliser ;

correction des non-terminaux récursifs qui n'étaient pas développés dans les macros lors de la vérification de la préimpression/réparation. Cela peut provoquer des erreurs si votre macro ne gérait pas correctement les jetons non terminaux récursifs ;

les références &mut aux types de taille non nulle ne sont plus promues ;

rustc vous avertira désormais si vous utilisez des attributs comme #[link_name] ou #[cold] dans des endroits où ils n'ont aucun effet ;

mem::uninitialized paniquera maintenant si des types internes à l'intérieur d'une structure ou d'une énumération interdisent l'initialisation zéro ;

#[target_feature] affichera maintenant une erreur s'il est utilisé à un endroit où il n'a aucun effet ;

les exceptions étrangères sont maintenant capturées par catch_unwind et provoqueront un abandon. Note : Ce comportement n'est pas garanti et est toujours considéré comme un comportement indéfini.