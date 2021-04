Rappelons que Rust est un langage de programmation compilé multiparadigme, conçu par Graydon Hore alors employé chez Mozilla Research. Utilisé par plusieurs grandes entreprises et par de nombreux développeurs dans le monde, Rust est devenu le langage de base pour certaines des fonctionnalités fondamentales du navigateur Firefox et de son moteur Gecko, ainsi que pour le moteur Servo de Mozilla. « Mozilla a incubé Rust pour mieux développer Firefox et contribuer à un meilleur Internet », écrit Bobby Holley, membre du conseil d'administration de la fondation Mozilla et Rust, dans une déclaration. « Avec cette nouvelle fondation, Rust aura la possibilité de se développer, tout en continuant à amplifier certaines des valeurs fondamentales que Mozilla partage avec la communauté Rust ».« Facebook a adopté Rust depuis 2016 et l'utilise dans tous les aspects du développement, du contrôle de la source aux compilateurs, nous rejoignons la Fondation Rust Fondation pour contribuer à l'amélioration et à la croissance de ce langage qui est devenu si précieux pour nous et les développeurs du monde entier », explique Joel Marcey, responsable de l'écosystème Open source chez Facebook, et désormais directeur du conseil d'administration de la Fondation Rust. « Nous sommes impatients de participer avec les autres membres de la fondation et la communauté Rust pour faire de Rust un langage courant de choix pour la programmation système et au-delà », a-t-il ajouté.En février, AWS, Huawei, Google, Microsoft et Mozilla se sont associées pour lancer la fondation Rust et se sont engagées à lui consacrer un budget de deux ans à hauteur d'un million de dollars. « Ce budget permettra au projet de développer des services, des programmes et des événements qui aideront les responsables du projet Rust à développer le meilleur Rust possible », ont-ils souligné.Pour Ashley Williams, Rust est un langage qui donne du pouvoir à tout le monde, mais surtout aux gens qui pensent que la programmation système n'est pas pour eux. « L'une des forces motrices les plus puissantes du projet Rust est la croyance simultanée dans le pouvoir de la programmation système et l'engagement à faire en sorte que ce pouvoir soit utilisable par tous », a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture de la RustConf 2020. Pour les développeurs, Rust offre les performances de langages plus anciens comme le C++ tout en mettant l'accent sur la sécurité du code. Aujourd'hui, des centaines de développeurs de Facebook écrivent des millions de lignes de code Rust. Et s'il est clair que Facebook est de plus en plus investi dans l'avenir du langage, il est important de comprendre comment ils en sont arrivés là.Entre 2019 et 2020, Facebook a créé une petite équipe chargée de l'expérience des développeurs Rust. L’équipe se consacre aux défis en matière d'outils et d'intégration, tels que la mise en place d'un mécanisme permettant d'utiliser l'écosystème de registre des paquets open source du langage dans les builds de production non-Cargo. L'équipe a constitué un point de contact central pour les développeurs Rust de toute l'entreprise afin de débloquer les cas d'utilisation, de donner la priorité aux problèmes rencontrés par les développeurs, d'améliorer les bibliothèques de base et, d'une manière générale, de préparer la base de code Rust dans l’entreprise.Rust est le langage principal utilisé par Facebook pour le développement de la blockchain Diem (anciennement Libra), qui est supervisée par l'association indépendante Diem. Facebook, par le biais de son portefeuille numérique Novi, est membre de l'association Diem. La blockchain Diem est principalement écrite en Rust, couvrant 94 % de la base de code open source. En outre, Move, un nouveau langage de programmation sécurisé qui sera utilisé pour la blockchain, a été développé avec Rust.« Facebook est un fervent partisan de Rust depuis un certain temps déjà. Je me souviens les avoir rencontrés pour la première fois lors d'une conférence Rust en 2017. Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée qu'ils se joignent à nous, et que Joel soit son représentant au conseil d'administration », déclare Ashley Williams, directeur exécutif intérimaire de la Fondation Rust. « Doté d’une expérience large et variée sur Rust, des organismes de normalisation aux cadres de documentation, je pense que son point de vue sera extrêmement précieux pour permettre à la Fondation de remplir sa mission de soutien aux mainteneurs de Rust ».Les serveurs de Facebook sont hautement distribués et fortement threadés. Les tâches Rust doivent s'adapter au threadpool C++ et partager en toute sécurité les primitives de synchronisation et les ressources d'entrée/sortie. « Nous avons une grande quantité de code C++ qui est nécessaire pour communiquer avec les systèmes back-end sur lesquels les services sont construits. Nous avons besoin que les développeurs puissent utiliser facilement ces bibliothèques et en toute sécurité sans sacrifier les avantages offerts par Rust. Inversement, si nous voulons voir les composants Rust intégrés à nos binaires C++ plus importants, nous avons besoin d'une interopérabilité d'exécution intelligente dans le code asynchrone », a déclaré Facebook.Adopter Rust était une décision importante et risquée en raison du temps nécessaire à l'apprentissage d'un nouveau langage et du temps déjà investi dans des projets écrits dans un autre langage, comme l'a expliqué Jeremy Fitzhardinge, ingénieur logiciel chez Facebook, lors d'un exposé à la RustConf 2019. « Lorsque j'ai rejoint Facebook, j'ai été étonné de voir à quel point Rust était utilisé dans l'ensemble de la pile, déclare Patrick Walton, responsable de l'équipe Rust chez Facebook et contributeur de longue date de Rust. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de voir nos contributions au langage passer au niveau supérieur. Rejoindre la Rust Foundation est une étape importante qui témoigne de notre engagement à améliorer le langage et l'écosystème pour les années à venir ».Source : Facebook Quel est votre avis sur l'entrée de Facebook dans la Fondation Rust ?