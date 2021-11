« En raison de cette absence de responsabilité structurelle, nous n'avons pas été en mesure de faire respecter le code de conduite de Rust selon les normes que la communauté attend de nous et selon les normes que nous nous imposons », poursuit Gallant, avant de faire quatre recommandations spécifiques à la communauté Rust sur la façon d'aller de l'avant.Selon la page décrivant la gouvernance de Rust, l'objectif de l'équipe de modération est effectivement d’aider à « faire respecter le code de conduite et les normes de la communauté » et selon la lettre de démission, ils seraient incapables de le faire. Chaque décision importante dans Rust commence par une demande de commentaires (RFC). « Tout le monde est invité à discuter de la proposition, à travailler à une compréhension commune des compromis », déclare l’équipe principale de Rust.Rappelons que Rust est un langage de programmation compilé multiparadigme, conçu par Graydon Hore alors employé chez Mozilla Research, avec la contribution du créateur de JavaScript Brendan Eich. Utilisé par plusieurs grandes entreprises et par de nombreux développeurs dans le monde, Rust est devenu le langage de base pour certaines des fonctionnalités fondamentales du navigateur Firefox et de son moteur Gecko, ainsi que pour le moteur Servo de Mozilla.Avec Rust, il est possible de développer des pilotes de périphériques, des systèmes embarqués, des systèmes d'exploitation, des jeux, des applications web, et bien d'autres choses encore. Des centaines d'entreprises dans le monde entier utilisent Rust en production pour des solutions multiplateformes et économes en ressources. Des logiciels connus et appréciés, comme Firefox, Dropbox, et Cloudflare, utilisent ce langage. De la startup à la multinationale, du système embarqué au service web à haute disponibilité, Rust serait une excellente solution.La communauté du langage Rust est en plein désarroi suite à cette démission de l'ensemble de l'équipe de modération. L'équipe a également demandé que « les membres de l'équipe Rust parviennent à un consensus sur un processus de supervision de l'équipe principale », reconnaissant qu'être modérateur est « une tâche ingrate, et nous n'avons pas fait de notre mieux pour recruter de nouveaux membres. » La gouvernance de Rust est formée de 10 équipes, l'équipe principale étant chargée de « gérer la direction générale de Rust, la direction des sous-équipes et toute question transversale. »Matthieu a expliqué que la plupart des mesures d'application (par exemple, le bannissement d'une personne d'un site) sont du ressort des modérateurs spécifiques aux sites, et que le gros du travail de l'équipe de modération consiste à répondre à des plaintes spécifiques, auquel cas ils s'efforcent de faire de la médiation, et si cela échoue, ils peuvent émettre des avertissements ou des bannissements temporaires ou permanents.L'équipe de modération est chargée de « contribuer à faire respecter le code de conduite et les normes de la communauté. » Le code de conduite stipule que la modération couvre « tous les sites officiels de Rust », y compris les dépôts GitHub et les forums de rust-lang.org. Les interactions avec l’équipe principale « sont rares », dit-elle, c'est-à-dire moins d'une fois par mois, mais elles sont nécessaires pour les interdictions car « nous n'appliquons pas directement les interdictions, nous demandons à l’équipe principale de les appliquer pour nous, et l’équipe principale vérifie notre travail (mais sans avoir accès au dossier, à moins que les plaignants ne soient d'accord avec cela) ». D'autres scénarios sont possibles lorsque l’équipe principale applique une interdiction et informe l'équipe de modération, ou lorsqu'un membre de l’équipe principale est « impliqué dans une plainte ».Qui modère l'équipe centrale ? C'est là le problème, a indiqué Matthieu : « c'est un comportement essentiellement indéfini. Le document sur la gouvernance de Rust n'a jamais indiqué explicitement qu'une équipe aurait une surveillance sur l'équipe principale, ni que l'équipe de modération ne devrait pas tenir les membres de l'équipe principale responsables... cela a conduit à la première crise de gouvernance de Rust. »Selon Andrew Gallant, la communauté Rust devrait parvenir à un consensus sur un processus de surveillance de l'équipe principale, qui, à ce jour, n'est actuellement « responsable que devant elle-même ». Ensuite, l'équipe sortante recommande que le remplacement de l'équipe de modération soit fait par des membres de l'équipe Rust ne faisant pas partie de l’équipe principale », et que cette future équipe avec les conseils des membres de l'équipe Rust, décide de manière proactive de la meilleure façon de gérer et de découvrir les conflits malsains entre les membres de l'équipe Rust. Alors que ces recommandations ont été faites, il semblerait, d'après la page de l'équipe de modération, qu'une équipe intérimaire, sinon un remplaçant permanent, ait déjà été nommée, avec Khionu Sybiern et Joshua Gould, déjà listés comme nouveaux membres. Gould était déjà membre de l'équipe de la communauté Rust.Les derniers tweets d'Andrew Gallant semblent concerner une querelle de début septembre autour de la direction de Rust, de l’équipe principale et d'Amazon.Rappelons que la gouvernance de l’open source sur laquelle s’appuie Rust (également connue sous le nom de politique ouverte) est une philosophie qui préconise l'application des philosophies des mouvements de l’open source et de contenu ouvert aux principes démocratiques afin de permettre à tout citoyen intéressé de contribuer à la création de la politique, comme avec un document wiki. La législation est démocratiquement ouverte à l'ensemble des citoyens, qui mettent leur sagesse collective au service du processus décisionnel et de l'amélioration de la démocratie.Cependant, un article rendu public en septembre a indiqué très clairement que les principes de Rust seraient calqués sur les principes d'Amazon, mais pouvaient involontairement laisser entendre qu'Amazon était en quelque sorte responsable du développement de Rust. Adam Jacob, cofondateur, a commenté la démission de l'équipe de modération sur Twitter, où il note que, bien qu'il n'ait pas d'informations privilégiées sur la situation, la communauté Rust a effectivement créé une entité sans réponse avec son équipe centrale. « L'une des choses dangereuses dans la configuration actuelle est ce que l'équipe de modération souligne ici : ils ont effectivement créé une oligarchie, écrit-il. Ils ont créé des équipes pour gérer divers aspects de la communauté - mais comment rejoindre l'équipe ? 