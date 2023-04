Voici les prochaines étapes du processus de révision de la politique relative aux marques déposées de Rust, alors que nous examinons vos commentaires sur le projet initial et que nous nous efforçons d'y répondre dans une nouvelle version.Le 6 avril 2023, la Fondation Rust a publié un premier projet de mise à jour de la Politique relative aux marques déposées de Rust via un formulaire de consultation ouvert au public. La période de consultation de 10 jours et le projet de politique relative aux marques déposées de Rust ont été créés dans le cadre d'une collaboration entre la Fondation Rust, les directeurs de projets Rust, le groupe de travail sur les marques déposées et un conseiller juridique ayant une grande expérience dans la rédaction de politiques relatives à l'open source. Merci à tous ceux qui ont soumis des commentaires sur le projet relatif à la politique des marques de Rust au cours des dix derniers jours. Le formulaire a été fermé le 16 avril à 17 heures PDT.Au cours de la période de consultation, il est apparu clairement que de nombreux membres de la communauté Rust avaient des questions, des inquiétudes et des confusions concernant le projet de politique et les groupes impliqués dans sa supervision. Alors que nous venons tout juste de commencer le processus d'examen minutieux de vos commentaires, nous comprenons que le processus de rédaction de la politique des marques de Rust aurait dû être plus transparent et nous nous en excusons.La phase de consultation du processus d'élaboration de la politique avait pour but de donner aux membres de la communauté Rust la possibilité d'examiner la première version de la politique en matière de marques et d'exprimer leurs questions, leurs préoccupations et leurs commentaires. Ce processus nous a permis de comprendre que le projet initial devait être amélioré. Au cours de la prochaine phase, nous ferons le point sur l'état d'avancement du projet et nous nous efforcerons de répondre aux préoccupations exprimées. Bien que l'examen de vos commentaires ne fasse que commencer, il est déjà clair que le projet initial fait l'objet de nombreuses critiques valables. Nous répondrons à ces critiques dans la prochaine version de la politique.Nous savons que les gens sont impatients de voir leurs commentaires pris en compte dans la prochaine version de la politique en matière de marques. Nous avons l'intention d'y répondre autant que possible, mais nous ne pourrons pas discuter de changements spécifiques avant d'avoir examiné les commentaires avec notre conseiller juridique. Une fois encore, nous nous efforçons d'être plus transparents au cours de cette nouvelle phase, alors que nous travaillons sur la prochaine version, mais cela prendra du temps et nous vous demandons de faire preuve de patience.Maintenant que le formulaire est fermé, le groupe de travail sur la marque Rust, la Fondation Rust et les directeurs du projet Rust vont examiner attentivement vos commentaires. Comme promis, nous partagerons dès que possible un rapport sur la nature générale des commentaires soumis. Une fois que nous aurons procédé à un examen collaboratif de tous les commentaires, la Fondation Rust, les directeurs du projet Rust et le groupe de travail sur les marques commenceront à organiser des réunions initiales avec notre conseiller juridique afin d'aborder les principaux domaines de commentaires et les révisions recommandées dans le nouveau projet de politique. Nous tenons à rappeler que nous n'appliquerons aucune politique tant que la Fondation Rust et les responsables du Projet Rust n'en seront pas satisfaits.La Fondation Rust, les directeurs du projet Rust et le groupe de travail sur les marques déposées travailleront ensemble pour s'assurer que la communauté est aussi informée que possible alors que nous travaillons à la mise en œuvre des commentaires nécessaires.Nous vous remercions à nouveau d'avoir participé au processus de révision du projet initial de politique des marques de Rust. Nous sommes reconnaissants de travailler avec une communauté qui défend activement ce qu'elle veut voir dans une telle politique.