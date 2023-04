Code : Sélectionner tout $ rustup update stable

rustup

rustup default beta

rustup default nightly

Ce qu'il y a dans la version 1.69.0 stable

cargo fix

cargo fix

cargo clippy --fix

warning: unused import: `std::hash::Hash` --> src/main.rs: 1 : 5 | 1 | use std::hash::Hash; | ^^^^^^^^^^^^^^^ | = note: ` # [ warn ( unused_imports ) ] ` on by default warning: `foo` ( bin "foo" ) generated 1 warning ( run `cargo fix --bin "foo" ` to apply 1 suggestion )

cargo fix

Cargo.toml

[ profile.dev.build-override ] debug = true [ profile.release.build-override ] debug = true

Si vous avez une version précédente de Rust installée via rustup, vous pouvez obtenir 1.69.0 avec :Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenirà partir de la page appropriée, et consulter les notes de version détaillées pour la 1.69.0 sur GitHub.Si vous souhaitez aider en testant les futures versions, vous pouvez envisager une mise à jour locale pour utiliser le canal beta () ou le canal nightly (). N'hésitez pas à signaler les bugs que vous pourriez rencontrer !Rust 1.69.0 n'introduit pas de nouvelles fonctionnalités majeures. Cependant, elle contient de nombreuses petites améliorations, y compris plus de 3 000 commits de plus de 500 contributeurs.Rust 1.29.0 a ajouté la sous-commandepour corriger automatiquement certains avertissements simples du compilateur. Depuis, le nombre d'avertissements pouvant être corrigés automatiquement continue d'augmenter régulièrement. En outre, la prise en charge de la correction automatique de certains avertissements simples de Clippy a également été ajoutée.Afin d'attirer l'attention sur ces capacités accrues, Cargo suggère désormais d'exécuteroulorsqu'il détecte des avertissements pouvant être corrigés automatiquement :Notez que l'invocation complète de Cargo montrée ci-dessus n'est nécessaire que si vous souhaitez appliquer précisément des correctifs à une seule caisse. Si vous souhaitez appliquer des correctifs à tous les membres par défaut d'un espace de travail, une simple invocation de(sans arguments supplémentaires) suffira.Pour améliorer la vitesse de compilation, Cargo évite maintenant d'émettre des informations de débogage dans les scripts de compilation par défaut. Il n'y aura pas d'effet visible lorsque les scripts de compilation s'exécutent avec succès, mais les backtraces dans les scripts de compilation contiendront moins d'informations.Si vous voulez déboguer un script de compilation, vous pouvez ajouter ce snippet à votrepour émettre à nouveau des informations de débogage :Ces API sont maintenant stables dans les contextes constants :Découvrez tout ce qui a changé dans Rust Cargo et Clippy Source : Rust Que pensez-vous du langage Rust, et de sa popularité croissante ?Quelles sont les nouveautés que vous trouvez intéressantes ?