let mut a = vec! [ 1 , 2 , 3 ] ; let mut x = 0 ; std::thread::scope ( |s| { s.spawn ( || { println! ( "hello from the first scoped thread" ) ; // We can borrow `a` here. dbg! ( &a ) ; } ) ; s.spawn ( || { println! ( "hello from the second scoped thread" ) ; // We can even mutably borrow `x` here, // because no other threads are using it. x += a [ 0 ] + a [ 2 ] ; } ) ; println! ( "hello from the main thread" ) ; } ) ; // After the scope, we can modify and access our variables again: a.push ( 4 ) ; assert_eq! ( x, a.len ( ) ) ;