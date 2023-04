« Le fork dénommé Crab (ou "CrabLang") a été créé comme une réponse légère mais mesurée aux préoccupations croissantes au sein de la communauté concernant l'influence des entreprises et la politique restrictive en matière de marques proposée par la fondation. Il ne s'agissait pas d'une réaction instinctive, ni d'une tentative de répandre la peur ou de provoquer la panique. Bien que le document rédigé par la fondation ait conduit au fork, nous pensons qu'il s'agit d'une solution tardive à un problème qui existait déjà, et qu'elle répond à des questions que de nombreux membres de la communauté se posent depuis un certain temps.D'abord et avant tout : CrabLang n'essaie pas de remplacer notre langage bien-aimé. Si vous êtes satisfaits de la situation actuelle, nous vous encourageons à continuer à utiliser le langage de votre choix. Notre but n'est pas de fracturer la communauté, mais plutôt de fournir une alternative à ceux qui partagent nos préoccupations et souhaitent avoir plus de liberté dans l'utilisation, la création et la promotion du langage sans s'inquiéter des litiges associés à la violation de la marque.Nous reconnaissons et apprécions le travail acharné et le soutien financier que les entreprises ont apporté au projet original. Nous comprenons l'importance de leurs contributions, mais nous pensons également qu'il est essentiel de maintenir un équilibre entre l'influence des entreprises et la volonté de la communauté. Le collectif CrabLang vise à fournir un espace où la communauté peut s'épanouir sans les contraintes imposées par les intérêts des entreprises.Nous tenons à souligner que nous ne sommes pas en désaccord avec le projet ou le langage d'origine. Nous apprécions tout ce qu'ils font pour améliorer le langage et la branche principale de notre fork continuera à être à jour avec la base de code en amont. Notre objectif principal est d'assurer que la communauté dispose d'une alternative qui s'aligne sur ses valeurs et son désir d'une utilisation sans restriction.Le fork communautaire Crab est motivé par notre amour pour un langage nommé d'après un type de champignon. Nous voulons simplement l'utiliser tout en conservant la possibilité de créer du contenu et de promouvoir son nom, son logo et d'autres actifs comme bon nous semble, sans les limitations imposées par une politique de marque. En proposant une alternative communautaire, nous espérons maintenir un esprit de collaboration, d'innovation et de liberté créative.Avec notre passion commune pour la programmation, nous invitons toute personne intéressée à se joindre à nous pour explorer le fork de la communauté dénommé Crab. Que vous soyez ou non d'accord avec nos préoccupations, nous pensons que la diversité de pensée et l'engagement en faveur de l'inclusion ne feront que renforcer nos efforts collectifs », expliquent les protestataires.Leur reproche à l'endroit de la politique de marque est qu'elle va bien au-delà des usages courants. Les livres sur Rust auront toujours son nom dans leur titre, les produits commerciaux seront annoncés comme étant écrits en Rust, compatibles avec Rust ou compilant Rust. Et c’est justement à propos de telles possibilités que la politique mettait le verrou avant de formuler des excuses et de promettre des améliorations.Sources : Fondation Rust tactique de négociation ou tentative de créer une alternative viable au langage Rust ?