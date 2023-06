rustup

Ce qu'il y a dans la version 1.70.0 stable

use std::sync::OnceLock; static WINNER: OnceLock<&str> = OnceLock::new ( ) ; fn main ( ) { let winner = std::thread::scope ( |s| { s.spawn ( || WINNER.set ( "thread" ) ) ; std::thread::yield_now ( ) ; // give them a chance... WINNER.get_or_init ( || "main" ) } ) ; println! ( "{winner} wins!" ) ; }

use std::io:: { stdout, IsTerminal } ; fn main ( ) { let use_color = stdout ( ) .is_terminal ( ) ; // if so, add color codes to program output... }

Si vous avez une version précédente de Rust installée via, vous pouvez obtenir 1.70.0 avec :Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenir rustup à partir de la page appropriée sur le site web, et consulter les notes de version détaillées pour 1.70.0 sur GitHub.Si vous souhaitez tester les futures versions, vous pouvez envisager de mettre à jour localement pour utiliser le canal beta () ou le canal nightly (). N'hésitez pas à signaler les bugs que vous pourriez rencontrer !Le protocole "sparse" de Cargo est maintenant activé par défaut pour la lecture de l'index de crates.io. Cette fonctionnalité avait été stabilisée avec Rust 1.68.0, mais nécessitait toujours une configuration pour l'utiliser avec crates.io. Le plan annoncé était d'en faire la valeur par défaut dans la version 1.70.0, et c'est chose faite !Vous devriez constater une amélioration substantielle des performances lorsque vous récupérez des informations dans l'index de crates.io. Les utilisateurs situés derrière un pare-feu restrictif devront s'assurer que l'accès àest disponible. Si, pour une raison quelconque, vous devez conserver l'ancienne valeur par défaut d'utilisation de l'index git hébergé par GitHub, le paramètre de configurationpeut être utilisé pour changer la valeur par défaut.Un effet secondaire à noter à propos du changement de la méthode d'accès est que cela change également le chemin vers le cache des crates, donc les dépendances seront téléchargées à nouveau. Une fois que vous vous êtes pleinement engagé à utiliser le protocole sparse, vous pouvez vouloir effacer les anciens cheminsDeux nouveaux types ont été stabilisés pour l'initialisation unique de données partagées,et sa contrepartie thread-safe. Ils peuvent être utilisés partout où la construction immédiate n'est pas souhaitée, et peut-être même pas possible, comme les données non-dans les variables globales.Des crates commeetont répondu à ce besoin dans le passé, mais maintenant ces blocs de construction font partie de la bibliothèque standard, portés à partir des modulesetde. Il y a encore d'autres méthodes qui peuvent être stabilisées dans le futur, ainsi que des types compagnonsetqui stockent leur fonction d'initialisation, mais cette première étape de stabilisation devrait déjà couvrir de nombreux cas d'utilisation.Ce trait nouvellement stabilisé dispose d'une seule méthode,, pour déterminer si un descripteur de fichier ou un handle donné représente un terminal ou un TTY. Il s'agit là d'un autre cas de normalisation d'une fonctionnalité qui existait dans des crates externes, commeet, en utilisant la fonctionde la bibliothèque C sur les cibles Unix et une fonctionnalité similaire ailleurs. Un cas d'utilisation courant est que les programmes fassent la distinction entre l'exécution en mode script et en mode interactif, en présentant des couleurs ou même une interface utilisateur complète lorsqu'ils sont interactifs.L'option de compilationne supportait auparavant que les nombres 0..=2 pour des quantités croissantes d'informations de débogage, alors que Cargo propose par défaut 2 dans les profils dev et test et 0 dans les profils release et bench. Ces niveaux de débogage peuvent maintenant être définis par leur nom : "none" (0), "limited" (1), et "full" (2), ainsi que deux nouveaux niveaux, "line-directives-only" et "line-tables-only".Les documentations Cargo et rustc appelaient toutes deux le niveau 1 " line tables only ", mais c'était plus que cela, avec des informations sur toutes les fonctions, mais pas sur les types et les variables. Ce niveau est maintenant appelé "limited", et le nouveau niveau "line-tables-only" est encore plus réduit au minimum nécessaire pour les backtraces avec les noms de fichiers et les numéros de lignes. Ce niveau pourrait éventuellement devenir le niveau utilisé pour. L'autre niveauest destiné au profilage NVPTX, et n'est pas recommandé par ailleurs.Notez que ces options nommées ne sont pas encore disponibles pour être utilisées via. Ce support sera disponible dans la prochaine version 1.71.Lorsque les fonctionssont compilées, l'exécutable reçoit une interface de ligne de commande de la crate. Cette CLI dispose d'un certain nombre d'options, dont certaines ne sont pas encore stabilisées et nécessitent de spécifier -, comme beaucoup d'autres commandes dans la chaîne d'outils Rust. Cependant, alors que cela n'est censé être autorisé que dans les nightly builds, cette restriction n'était pas active dans- jusqu'à présent. À partir de la version 1.70.0, les versions stable et beta de Rust n'autoriseront plus les options deinstables, ce qui les rendra vraiment réservées aux versions nocturnes, comme indiqué dans la documentation.Il y a des cas connus où des options instables ont pu être utilisées sans que l'utilisateur le sache, en particulierutilisé dans IntelliJ Rust et d'autres plugins IDE. Ces projets sont déjà en train de s'adapter à ce changement, et le statut de la sortie JSON peut être suivi dans son numéro de suivi.Source : Annonce de Rust 1.70.0 Que pensez-vous de cette dernière version du langage Rust ?Trouvez-vous que les améliorations apportées au langage sont intéressantes ?