Plus de personnes que jamais utilisent Rust ! Plus de 90 % des répondants à l'enquête se sont identifiés comme des utilisateurs de Rust, et parmi ceux qui utilisent Rust, 47 % le font quotidiennement - soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.





30 % des utilisateurs de Rust interrogés peuvent écrire des programmes simples en Rust, 27 % peuvent écrire du code prêt à la production et 42 % se considèrent comme productifs en utilisant Rust. Parmi les anciens utilisateurs de Rust qui ont répondu à l'enquête, 30 % ont cité la difficulté comme raison principale de leur abandon, tandis que près de 47 % ont cité des facteurs indépendants de leur volonté.





La maturation croissante de Rust se traduit par l'augmentation du nombre d'organisations utilisant le langage en 2022. En effet, 29,7 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Rust pour la majorité de leurs travaux de codage sur leur lieu de travail, ce qui représente une augmentation de 51,8 % par rapport à l'année précédente.





De nombreuses raisons expliquent l'augmentation de l'utilisation de Rust dans les environnements professionnels. Les principales raisons citées pour l'utilisation de Rust sont la capacité perçue d'écrire des logiciels sans bogues (86%), les caractéristiques de performance de Rust (84%), et les garanties de sécurité et de sûreté de Rust (69%). Nous avons également été heureux de constater que 76 % des répondants continuent d'utiliser Rust simplement parce qu'ils l'ont trouvé amusant et agréable. (Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d'une option ici, c'est pourquoi les chiffres ne totalisent pas 100 %).





Parmi les personnes interrogées qui ont utilisé Rust au travail, 72 % ont déclaré qu'il avait aidé leur équipe à atteindre ses objectifs (soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente) et 75 % ont l'intention de continuer à l'utiliser au sein de leur équipe à l'avenir.





Mais comme pour tout langage appliqué sur le lieu de travail, la courbe d'apprentissage de Rust est un élément important à prendre en compte ; 39 % des personnes interrogées utilisant Rust dans un cadre professionnel ont déclaré que le processus était "difficile" et 9 % des personnes interrogées ont déclaré que l'adoption de Rust sur le lieu de travail avait "ralenti leur équipe". Cependant, 60 % des utilisateurs productifs ont estimé que Rust valait globalement le coût de l'adoption.





Parmi les personnes interrogées qui ont fait part de leurs principales inquiétudes quant à l'avenir de Rust, 26 % craignent que les développeurs et les responsables de Rust ne soient pas correctement soutenus, ce qui représente une baisse de plus de 30 % par rapport aux résultats de l'année précédente. Un domaine d'intérêt dans le futur pourrait être de voir comment le projet, en conjonction avec la Fondation Rust, peut continuer à pousser ce chiffre vers 0 %.





Alors que 38% des personnes interrogées craignent que Rust ne devienne trop complexe, seul un petit nombre d'entre elles s'inquiètent de la documentation, de la supervision de l'entreprise ou de la vitesse d'évolution. 34% des personnes interrogées ne sont pas du tout préoccupées par l'avenir de Rust.







