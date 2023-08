1

Compiling my-project v0. 1 . 0 ( /tmp/my-project ) error [ E0432 ] : unresolved import `rustix::io_uring` --> src/main.rs: 1 : 5 | 1 | use rustix::io_uring; | ^^^^^^^^^^^^^^^^ no `io_uring` in the root | note: found an item that was configured out --> /home/username/.cargo/registry/src/index.crates.io-6f17d22bba15001f/rustix- 0 . 38 . 8 /src/lib.rs: 213 : 9 | 213 | pub mod io_uring; | ^^^^^^^^ = note: the item is gated behind the `io_uring` feature For more information about this error, try `rustc --explain E0432`. error: could not compile `my-project` ( bin "my-project" ) due to previous error