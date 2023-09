Crux : une approche expérimentale du développement d'applications multiplateformes en Rust avec une meilleure testabilité, une meilleure sécurité et de meilleurs outils

Aperçu de la conception

Objectifs

Construire la majorité du code de l'application une seule fois, en Rust

Encapsuler le comportement de l'application dans le Core pour le réutiliser

Suivre le modèle Ports et Adaptateurs, également connu sous le nom d'Architecture Hexagonale pour faciliter le déplacement des effets secondaires vers la périphérie, rendant le comportement facile à tester.

Séparer le comportement de l'apparence et de la conception de l'interaction.

Utiliser les kits d'outils d'interface utilisateur natifs pour créer l'expérience utilisateur la mieux adaptée à une plateforme donnée.

Elle divise l'application en deux parties distinctes, un Core construit en Rust, qui gère la plus grande partie possible de la logique métier, et un Shell, construit dans le langage natif de la plateforme (Swift, Kotlin, TypeScript), qui fournit toutes les interfaces avec le monde extérieur, y compris l'utilisateur humain, et agit comme une plateforme sur laquelle le Core s'exécute.L'interface entre les deux est une FFI native (Foreign Function Interface) avec une vérification de type inter-langues et une sémantique de passage de messages, où des structures de données simples sont transmises à travers la frontière.L'architecture est pilotée par les événements, basée sur l'approvisionnement en événements. Le noyau contient la majorité de l'état, qui est mis à jour en réponse aux événements qui se produisent dans le Shell. L'interface entre le noyau et le Shell est basée sur les messages.La couche d'interface utilisateur est construite nativement, avec des frameworks d'interface utilisateur déclaratifs modernes tels que Swift UI, Jetpack Compose et React/Vue ou un framework basé sur WASM sur le web. La couche d'interface utilisateur est aussi fine qu'elle peut l'être, et toute autre logique d'application est exécutée par le noyau partagé. La seule restriction est que le Core ne doit pas avoir d'effets secondaires. Il s'agit à la fois d'une exigence technique (pour pouvoir cibler WebAssembly) et d'un objectif de conception intentionnel, afin de séparer la logique des effets et de les rendre plus faciles à tester de manière isolée.Le noyau demande des effets secondaires au shell par l'intermédiaire de capacités communes. Le concept de base est qu'au lieu d'effectuer le travail asynchrone, le noyau décrit l'intention du travail avec des données et les transmet au shell pour qu'elles soient exécutées. Le Shell effectue le travail et renvoie les résultats au noyau. Cette approche est inspirée d'Elm et similaire à la manière dont d'autres langages purement fonctionnels gèrent les effets et les E/S (par exemple, la monade IO dans Haskell). Elle est également similaire à la manière dont les itérateurs fonctionnent en Rust.Le Core exporte des types pour les messages qu'il peut comprendre. Le Shell peut appeler le Core et lui transmettre l'un des messages. En retour, il reçoit un ensemble de demandes d'effets secondaires à exécuter. Lorsque le travail est terminé, le Shell renvoie le résultat au Core, qui répond par d'autres requêtes si nécessaire.La mise à jour de l'interface utilisateur est considérée comme l'un des effets secondaires que le noyau peut demander. L'ensemble de l'interface est fortement typée et les modifications apportées au noyau entraîneront des échecs de construction dans le shell.L'objectif du test de cette architecture est de trouver une meilleure façon de construire des applications à travers les plateformes. Les objectifs généraux de Crux sont les suivants :