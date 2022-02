En effet, cette étude sur les langages les plus voraces en énergie établit que le langage C offre les meilleures performances sur les axes de l’efficacité énergétique et de la performance d’exécution.On en vient donc à se poser la question de savoir pourquoi tant de voix s’élèvent pour appeler à la venue d’un successeur au langage C. Il y a seulement que les rapports de chercheurs en sécurité s’enchaînent et ne cessent de mettre le doigt sur l’une des plus grosses tares que les langages C et C++ traînent : les problèmes liés à la gestion de la mémoire – dépassements de mémoire tampon, allocations non libérées, accès à des zones mémoire invalides ou libérées, etc. Les chiffres du dictionnaire Common Vulnerabilities and Exposure (CVE) abondent dans le même sens : 15,9 % des 2288 vulnérabilités qui ont affecté le noyau Linux en 20 ans sont liées à des dépassements de mémoire tampon.Ryan Levick de Microsoft souligne ces détails dans le cadre de sa présentation et coupe court : « Quels que soient les investissements que les entreprises de la filière du développement de logiciels peuvent mettre sur pied, le fait est que C++ [C] n’est pas par essence un langage fait pour la mise sur pied d’applications sécurisées. » Alex Gaynor – un ex contributeur de l’équipe sécurité du navigateur Firefox – émet un avis similaire : « Le C++ moderne ne nous sauvera pas, car il est moins sécurisé que les nouveaux langages [Rust, Swift]). »En 2012, Linus Torvalds a déclaré que « il n’y a rien de mieux que le langage C pour le développement de systèmes d’exploitation. » La sortie de Linus Torvalds était antérieure à la publication de la première version stable de Rust – le langage de programmation pressenti comme remplaçant du C sur le terrain du contrôle du hardware. En fait, au moment où Linus s’exprimait, Rust n’en était qu’au stade de l’enfance.Depuis, son regard sur le langage Rust a changé. En effet, la prise en charge de Rust pour le développement du noyau Linux commence à prendre forme et est vue comme une « une étape importante vers la capacité d'écrire les pilotes dans un langage plus sûr. »Source : Amazon Pourquoi le langage C pourrait encore avoir de longues années devant lui ?Le C a-t-il vraiment besoin d’un remplaçant en matière de programmation système ?Le problème avec le C n’est-il pas plutôt le mauvais usage que certains développeurs en font ?Voyez-vous des firmes comme Intel faire migrer des projets comme l’UEFI vers le Rust ? Doivent-elles plutôt envisager de passer au Rust pour leurs futurs projets ?Que cache l'immense adoption de Rust par les Big Tech ?