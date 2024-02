1

fn get_iter ( ) -> impl Iterator<Item = i32> { [ 1 , 2 , 3 ] .into_iter ( ) } fn main ( ) { let iter = get_iter ( ) ; let iter_name = std::any::type_name_of_val ( &iter ) ; let sum: i32 = iter.sum ( ) ; println! ( "The sum of the `{iter_name}` is {sum}." ) ; }