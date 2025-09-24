L'équipe de développement du langage de programmation Rust annonce Rust 1.90 avec LLD comme éditeur de liens par défaut sur x86_64-unknown-linux-gnu

L'équipe de développement du langage de programmation Rust annonce Rust 1.90. Dans cette version, LLD est désormais l'éditeur de liens par défaut sur x86_64-unknown-linux-gnu, Cargo ajoute la prise en charge native de la publication d'espaces de travail, ainsi que la rétrogradation de x86_64-apple-darwin au niveau 2 avec les outils hôtes.
L'équipe Rust est heureuse d'annoncer la sortie d'une nouvelle version de Rust, la 1.90. Rust est un langage de programmation qui permet à tout un chacun de créer des logiciels fiables et efficaces. Si vous avez déjà installé une version précédente de Rust via rustup, vous pouvez obtenir la version 1.90.0 avec : $ rustup update stable. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenir rustup sur la page appropriée sur le site web de Rust.
LLD est désormais l'éditeur de liens par défaut sur x86_64-unknown-linux-gnu
La cible x86_64-unknown-linux-gnu utilisera désormais le lieur LLD pour lier les crates Rust par défaut. Cela devrait améliorer les performances de liaison par rapport au lieur Linux par défaut (BFD), en particulier pour les binaires volumineux, les binaires contenant beaucoup d'informations de débogage et les reconstructions incrémentielles.
Dans la grande majorité des cas, LLD devrait être rétrocompatible avec BFD, et vous ne devriez constater aucune différence autre qu'une réduction du temps de compilation. Cependant, si vous rencontrez de nouveaux problèmes avec l'éditeur de liens, vous pouvez toujours le désactiver à l'aide du drapeau du compilateur -C linker-features=-lld. Vous pouvez l'ajouter à la variable d'environnement RUSTFLAGS habituelle ou au fichier de configuration .cargo/config.toml d'un projet, comme suit :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
[target.x86_64-unknown-linux-gnu] rustflags = ["-Clinker-features=-lld"]
Cargo ajoute la prise en charge native de la publication d'espaces de travail
cargo publish --workspace est désormais pris en charge, publiant automatiquement toutes les crates d'un espace de travail dans le bon ordre (en suivant les dépendances entre elles).
Cela était déjà possible depuis longtemps à l'aide d'outils externes ou en classant manuellement les publications individuelles, mais cette fonctionnalité est désormais intégrée à Cargo.
L'intégration native permet à la vérification de publication de Cargo d'exécuter une compilation sur l'ensemble des crates à publier comme si elles étaient déjà publiées, y compris pendant les simulations. Notez que les publications ne sont toujours pas atomiques : des erreurs réseau ou des pannes côté serveur peuvent encore entraîner une publication partielle de l'espace de travail.
Rétrogradation de x86_64-apple-darwin au niveau 2 avec les outils hôtes
GitHub va bientôt cesser de fournir gratuitement des runners macOS x86_64 pour les dépôts publics. Apple a également annoncé son intention de mettre fin à la prise en charge de l'architecture x86_64.
Conformément à ces changements, à partir de Rust 1.90, l'équipe Rust a rétrogradé la cible x86_64-apple-darwin du niveau 1 avec outils hôtes au niveau 2 avec outils hôtes. Cela signifie que la cible, y compris les outils tels que rustc et cargo, sera garantie de se compiler, mais ne sera pas garantie de passer la suite de tests automatisés.
Pour les utilisateurs, ce changement n'aura pas d'impact immédiat. Les compilations de la bibliothèque standard et du compilateur continueront d'être distribuées par le projet Rust pour être utilisées via rustup ou d'autres méthodes d'installation tant que la cible restera au niveau 2. À terme, il est probable que la réduction de la couverture des tests pour cette cible entraîne des dysfonctionnements ou une perte de compatibilité sans autre annonce.
Source : Annonce Rust 1.90
