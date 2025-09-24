L'équipe de développement du langage de programmation Rust annonce Rust 1.90 avec LLD comme éditeur de liens par défaut sur x86_64-unknown-linux-gnu

L'équipe Rust est heureuse d'annoncer la sortie d'une nouvelle version de Rust, la 1.90. Rust est un langage de programmation qui permet à tout un chacun de créer des logiciels fiables et efficaces. Si vous avez déjà installé une version précédente de Rust via, vous pouvez obtenir la version 1.90.0 avec :. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez obtenirsur la page appropriée sur le site web de Rust.La cibleutilisera désormais le lieur LLD pour lier les crates Rust par défaut. Cela devrait améliorer les performances de liaison par rapport au lieur Linux par défaut (BFD), en particulier pour les binaires volumineux, les binaires contenant beaucoup d'informations de débogage et les reconstructions incrémentielles.Dans la grande majorité des cas, LLD devrait être rétrocompatible avec BFD, et vous ne devriez constater aucune différence autre qu'une réduction du temps de compilation. Cependant, si vous rencontrez de nouveaux problèmes avec l'éditeur de liens, vous pouvez toujours le désactiver à l'aide du drapeau du compilateur. Vous pouvez l'ajouter à la variable d'environnementhabituelle ou au fichier de configurationd'un projet, comme suit :est désormais pris en charge, publiant automatiquement toutes les crates d'un espace de travail dans le bon ordre (en suivant les dépendances entre elles).Cela était déjà possible depuis longtemps à l'aide d'outils externes ou en classant manuellement les publications individuelles, mais cette fonctionnalité est désormais intégrée à Cargo.L'intégration native permet à la vérification de publication de Cargo d'exécuter une compilation sur l'ensemble des crates à publier comme si elles étaient déjà publiées, y compris pendant les simulations. Notez que les publications ne sont toujours pas atomiques : des erreurs réseau ou des pannes côté serveur peuvent encore entraîner une publication partielle de l'espace de travail.GitHub va bientôt cesser de fournir gratuitement des runners macOS x86_64 pour les dépôts publics. Apple a également annoncé son intention de mettre fin à la prise en charge de l'architecture x86_64.Conformément à ces changements, à partir de Rust 1.90, l'équipe Rust a rétrogradé la cibledu niveau 1 avec outils hôtes au niveau 2 avec outils hôtes. Cela signifie que la cible, y compris les outils tels queet, sera garantie de se compiler, mais ne sera pas garantie de passer la suite de tests automatisés.Pour les utilisateurs, ce changement n'aura pas d'impact immédiat. Les compilations de la bibliothèque standard et du compilateur continueront d'être distribuées par le projet Rust pour être utilisées viaou d'autres méthodes d'installation tant que la cible restera au niveau 2. À terme, il est probable que la réduction de la couverture des tests pour cette cible entraîne des dysfonctionnements ou une perte de compatibilité sans autre annonce.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?