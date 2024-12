Rust-Edu



Rust-Edu est une association à but non lucratif gérée par l'université d'État de Portland et financée par Futurewei. Sa mission est de " répandre l'utilisation et le développement de Rust à travers les programmes universitaires et les communautés du monde entier, en faisant de Rust le langage de choix pour la “programmation de systèmes” dans son sens le plus large, grâce aux efforts partagés de la faculté, des étudiants et de la communauté Rust ".



Ils se concentrent sur trois domaines principaux : le développement de programmes d'études, les outils pédagogiques et l'amélioration du langage. Sa collaboration avec le projet teach-rs de la Trifecta Tech Foundation a permis de développer du matériel de programmation Rust intégré. Elle améliore les outils pédagogiques en finançant le professeur Cyrus Omar et ses étudiants de l'université du Michigan pour leur travail sur l'outil d'annotation RustViz pour les emprunts en rouille.



En 2022, Rust-Edu a organisé son premier atelier d'éducation Rust pour partager des techniques d'enseignement et des applications pratiques. Un deuxième atelier est prévu pour le début de l'année 2025. Ils construisent également un index des ressources web d'éducation Rust et travaillent avec le groupe de travail Rust Embedded pour améliorer la documentation avec un accent particulier sur le livre de découverte Rust Embedded.





Rust-Edu est une association à but non lucratif gérée par l'université d'État de Portland et financée par Futurewei. Sa mission est de " ". Ils se concentrent sur trois domaines principaux : le développement de programmes d'études, les outils pédagogiques et l'amélioration du langage. Sa collaboration avec le projet teach-rs de la Trifecta Tech Foundation a permis de développer du matériel de programmation Rust intégré. Elle améliore les outils pédagogiques en finançant le professeur Cyrus Omar et ses étudiants de l'université du Michigan pour leur travail sur l'outil d'annotation RustViz pour les emprunts en rouille. En 2022, Rust-Edu a organisé son premier atelier d'éducation Rust pour partager des techniques d'enseignement et des applications pratiques. Un deuxième atelier est prévu pour le début de l'année 2025. Ils construisent également un index des ressources web d'éducation Rust et travaillent avec le groupe de travail Rust Embedded pour améliorer la documentation avec un accent particulier sur le livre de découverte Rust Embedded. teach-rs



teach-rs, prononcé "teachers", est un cours universitaire modulaire et réutilisable conçu pour l'enseignement en personne de Rust. Sa mission est d'introduire Rust dans l'enseignement supérieur et de s'assurer que davantage d'étudiants entrent sur le marché du travail avec une expérience considérable de Rust.



Le projet teach-rs fournit du matériel pédagogique Rust prêt à l'emploi, notamment des diapositives et des exercices qui peuvent être adaptés à différents contextes d'enseignement. Le programme actuel couvre les bases de la programmation Rust, le développement web et la programmation de systèmes, mais l'équipe développe activement un nouveau contenu pour l'ingénierie des systèmes embarqués.



La structure modulaire du projet permet aux formateurs de créer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. En tant que projet open source sous licence permissive, teach-rs permet aux éducateurs de partager et d'améliorer les ressources, rendant ainsi plus accessible l'introduction de l'enseignement de Rust dans leurs programmes.



De nombreux établissements utilisent désormais teach-rs dans leurs cours, notamment l'Université slovaque de technologie, RustIEC (une collaboration entre la Vrije Universiteit Brussel et la KU Leuven) et l'Université Politehnica de Bucarest. teach-rs compte près de 3 000 étoiles sur GitHub.



Teach-rs est une initiative de la Trifecta Tech Foundation maintenue par les ingénieurs Henk Oordt, Tamme Dittrich et Marc Schoolderman. Le projet a reçu le soutien de Rust-Edu dans le passé et continue de collaborer avec Rust-Edu pour améliorer et étendre le matériel de cours.





teach-rs, prononcé "teachers", est un cours universitaire modulaire et réutilisable conçu pour l'enseignement en personne de Rust. Sa mission est d'introduire Rust dans l'enseignement supérieur et de s'assurer que davantage d'étudiants entrent sur le marché du travail avec une expérience considérable de Rust. Le projet teach-rs fournit du matériel pédagogique Rust prêt à l'emploi, notamment des diapositives et des exercices qui peuvent être adaptés à différents contextes d'enseignement. Le programme actuel couvre les bases de la programmation Rust, le développement web et la programmation de systèmes, mais l'équipe développe activement un nouveau contenu pour l'ingénierie des systèmes embarqués. La structure modulaire du projet permet aux formateurs de créer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. En tant que projet open source sous licence permissive, teach-rs permet aux éducateurs de partager et d'améliorer les ressources, rendant ainsi plus accessible l'introduction de l'enseignement de Rust dans leurs programmes. De nombreux établissements utilisent désormais teach-rs dans leurs cours, notamment l'Université slovaque de technologie, RustIEC (une collaboration entre la Vrije Universiteit Brussel et la KU Leuven) et l'Université Politehnica de Bucarest. teach-rs compte près de 3 000 étoiles sur GitHub. Teach-rs est une initiative de la Trifecta Tech Foundation maintenue par les ingénieurs Henk Oordt, Tamme Dittrich et Marc Schoolderman. Le projet a reçu le soutien de Rust-Edu dans le passé et continue de collaborer avec Rust-Edu pour améliorer et étendre le matériel de cours. Un guide pour l'intégration de Rust dans votre programme d'enseignement



Sous la direction du coordinateur mondial de la Fondation Rust et de l'organisateur de Rust Nation UK, Ernest Kissiedu, Mordecai Etukudo (Mart) a développé un guide pour aider les institutions éducatives à adopter Rust dans leurs systèmes. Cette ressource accompagne les organisations tout au long du processus de mise en œuvre, de l'évaluation initiale à l'engagement de la communauté.



Ce guide aborde les phases clés de l'adoption de Rust, notamment l'évaluation des programmes, la conception du contenu des cours, le développement des ressources pédagogiques, la formation des enseignants et l'intégration de la communauté.



Conçu pour compléter les ressources existantes telles que Rust-Edu et teach-rs, ce guide est un document évolutif qui accueille les contributions et les améliorations de l'ensemble de la communauté Rust.

La Fondation Rust s'est engagée à assurer la santé de l'écosystème Rust, qui dépend d'un vivier croissant de développeurs bien formés pour prospérer. Les initiatives présentées montrent comment notre communauté travaille pour répondre à ce besoin, en créant de nouvelles voies d'apprentissage de Rust.



Alors que la Fondation Rust explore de futures offres de formation, nous sommes impatients de suivre l'évolution de projets tels que teach-rs, Rust-Edu, et le Guide d'implémentation de Mordecai, ainsi que leurs contributions à l'écosystème des ressources d'apprentissage de Rust. La Fondation Rust s'est engagée à assurer la santé de l'écosystème Rust, qui dépend d'un vivier croissant de développeurs bien formés pour prospérer. Les initiatives présentées montrent comment notre communauté travaille pour répondre à ce besoin, en créant de nouvelles voies d'apprentissage de Rust.Alors que la Fondation Rust explore de futures offres de formation, nous sommes impatients de suivre l'évolution de projets tels que teach-rs, Rust-Edu, et le Guide d'implémentation de Mordecai, ainsi que leurs contributions à l'écosystème des ressources d'apprentissage de Rust.

Rust est un langage de programmation généraliste qui met l'accent sur les performances, la sécurité des types et la concurrence. Il applique la sécurité de la mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide. Le langage Rust a été remarqué pour son adoption rapide. La Fondation Rust est une organisation à but non lucratif, dont l'objectif principal est de soutenir le projet technique en tant qu'entité juridique et de contribuer à la gestion de la marque et des actifs de l'infrastructure.Suivant cet objectif, "" Selon les derniers rapports, Rust est le langage de programmation qui connaît la croissance la plus rapide, avec un doublement de ses utilisateurs au cours des deux dernières années. Alors que l'adoption de Rust continue de s'accélérer, la demande d'un écosystème de formation de qualité aux multiples facettes va également s'accroître.Pour soutenir l'avenir de Rust, la Fondation Rust a partagé les intiatives pédagogiques qui façonneront l'avenir de l'apprentissage de Rust. La Fondation Rust met en lumière notamment trois exemples de la communauté Rust "" et "Voici le rapport de la Fondation Rust :Depuis la sortie de la première version stable de Rust en 2015, le langage a connu une croissance rapide en raison de ses performances, de sa sécurité et de la sûreté de sa mémoire, ce qui en fait un choix de plus en plus populaire pour les développeurs et les organisations stratégiques. La dernière enquête SlashData Developer Nation a révélé que Rust était le langage de programmation à la croissance la plus rapide, doublant ses utilisateurs au cours des deux dernières années. Alors que l'adoption de Rust continue de s'accélérer, la demande d'un écosystème de formation de qualité aux multiples facettes va également s'accroître.Les ressources d'apprentissage de Rust se présentent sous de nombreuses formes. Les cours payants et les camps d'entraînement offrent des expériences d'apprentissage structurées, tandis que les matériaux gratuits et libres offrent des options pour les apprenants autonomes. Parallèlement à ces canaux établis, plusieurs initiatives d'enseignement ont vu le jour pour aider à introduire Rust dans les milieux universitaires.Dans son rapport, la Fondation Rust a présenté plusieurs organisations et projets qui répondent au besoin critique de formation à Rust dans les milieux universitaires. Bien que ces initiatives ne soient que quelques exemples, elles représentent des étapes importantes pour rendre Rust plus accessible aux étudiants et aux éducateurs.La Fondation Rust conclut son rapport en déclarant :Pensez-vous que ces initiatives de formation sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?