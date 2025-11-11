La fondation Rust annonce la création d'un fonds pour les mainteneurs afin d'assurer la continuité et de soutenir les rôles à long terme des développeurs qui rendent possible le langage de programmation Rust

Rust est un langage de programmation compilé multi-paradigme qui met l'accent sur la performance, la sûreté des types et la concurrence. Il assure la sécurité mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide, sans nécessiter l'utilisation de techniques de gestion de la mémoire automatisée telles que le ramasse-miettes. Afin d'assurer la sécurité de la mémoire et d'empêcher une situation de compétition aux données, son « vérificateur d'emprunts » suit la durée de vie des objets de toutes les références dans un programme à la compilation.
Rust a été remarqué pour son adoption rapide. En 2024, la 26ème édition de l'enquête Developer Nation de SlashData a montré que la communauté Rust a doublé son nombre d'utilisateurs au cours des deux dernières années - passant de deux millions au premier trimestre 2022 à quatre millions au premier trimestre 2024 - et de 33 % rien qu'au cours des 12 derniers mois. L'enquête a noté : « Le langage Rust a développé une communauté passionnée qui le défend en tant que langage à mémoire sûre pouvant offrir d'excellentes performances, mais les préoccupations en matière de cybersécurité pourraient conduire à une augmentation encore plus importante. Au cours des six derniers mois, les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont plaidé en faveur de l'adoption de langages à mémoire sécurisée. Bien que Rust ne soit pas le seul à posséder cette capacité, ses avantages en termes de performances et de sécurité de la mémoire sont susceptibles d'entraîner une nouvelle croissance de cette communauté de développeurs ».
Cependant, l'absence de rémunération dans le domaine de l'open source décourage de plus en plus les développeurs. Selon Thomas Stringer, développeur logiciel et programmeur de logiciel open source, cette situation mène à l'épuisement du mainteneur. Pour résoudre ce problème, il propose notamment que les entreprises utilisatrices de logiciels open source devraient financer ces projets. En outre, lorsqu'une entreprise ne consacre pas suffisamment de temps aux projets, c'est-à-dire donner du temps ces propres développeurs pour qu'ils contribuent au projet open source, l'entreprise devrait compléter sa contribution par de l'argent distribué aux contributeurs indépendants.
La Fondation Rust a la responsabilité de « mettre en lumière l'impact du soutien apporté au travail souvent invisible » qui permet au projet Rust de fonctionner. Elle a donc annoncé une nouvelle initiative visant à « fournir un soutien cohérent, transparent et à long terme aux développeurs qui rendent possible le langage de programmation Rust ». Il s'agit du Rust Foundation Maintainers Fund (Fonds des mainteneurs de la Fondation Rust), « une initiative que nous mettrons en place en étroite collaboration avec le Rust Project Leadership Council et les directeurs de projet afin de garantir que les décisions de financement soient prises de manière ouverte et responsable ».
Voici l'annonce de la Fondation Rust :
Annonce du Fonds des mainteneurs de la Fondation Rust
Aujourd'hui, la Fondation Rust est ravie d'annoncer la création du Fonds des mainteneurs de la Fondation Rust : une nouvelle initiative visant à fournir un soutien cohérent, transparent et à long terme aux développeurs qui rendent possible le langage de programmation Rust.
Cette annonce marque le début du Fonds des Mainteneurs de la Fondation Rust - une initiative que nous façonnerons en étroite collaboration avec le Conseil de Direction du Projet Rust et les Directeurs de Projet afin de s'assurer que les décisions de financement sont prises ouvertement et avec responsabilité. Dans les mois à venir, nous allons définir la structure du fonds, obtenir des contributions et travailler avec le projet Rust et la communauté pour lui donner vie. Ce travail s'appuiera sur les leçons tirées des précédentes itérations de nos subventions et bourses pour créer un cadre durable de soutien aux mainteneurs de Rust.
Nell Shamrell-Harrington (présidente du conseil d'administration de la Fondation Rust) a déclaré à propos de l'annonce du fonds pour les mainteneurs de la Fondation Rust : "Tout projet open source - en particulier un projet aussi largement utilisé que Rust - ne peut pas évoluer, rester sécurisé ou fonctionner au niveau le plus élémentaire sans soutenir ses mainteneurs. Les mainteneurs effectuent le travail vital de révision des demandes d'extraction (qui peut être très laborieux), des mises à jour, des remaniements, et bien plus encore. Ce fonds permettra à ces mainteneurs de bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour poursuivre ce travail vital."
La santé et l'avenir de Rust
La durabilité de l'open source est depuis longtemps un thème central dans notre travail et dans de nombreuses conversations récentes au sein de la communauté Rust, qu'il s'agisse de la manière dont nous soutenons collectivement l'infrastructure critique de l'open source ou de la manière dont nous permettons aux personnes qui en sont à l'origine de prospérer.
Les défis liés à la durabilité de l'open source n'ont fait que s'intensifier en 2025, laissant de nombreux mainteneurs de Rust dans l'incertitude quant à la manière de poursuivre leur travail essentiel. La Fondation Rust est heureuse de développer ce nouveau fonds pour répondre directement aux besoins critiques des personnes qui construisent Rust en réponse à ce défi. Au cours des derniers mois, grâce aux discussions du conseil d'administration et aux contributions du conseil de direction, cette initiative a pris forme pour aider les mainteneurs à poursuivre leur travail vital de développement et de révision, et à planifier l'avenir.
Même si la technologie évolue rapidement et que de nouvelles opportunités apparaissent, Rust reste un outil crucial pour construire des logiciels performants, sûrs et tournés vers l'avenir. Investir dans les personnes qui rendent cela possible est essentiel pour répondre à la demande croissante de ce que Rust permet. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de veiller à ce que les mainteneurs de Rust puissent travailler durablement et, ce faisant, de mettre en lumière l'impact du soutien apporté au travail souvent invisible qui permet au projet de fonctionner.
Il n'a jamais été aussi urgent de soutenir les personnes qui sont derrière Rust. Le Fonds des mainteneurs de la Fondation Rust est notre engagement à agir sur cette urgence de manière transparente avec la collaboration continue du projet Rust.
Carol Nichols au nom des directeurs du projet Rust a déclaré : "Nous sommes ravis que la Fondation et le Projet se soient développés pour pouvoir offrir un soutien durable aux mainteneurs de Rust directement. Plus les entreprises qui utilisent Rust peuvent contribuer au fonds des mainteneurs de la Fondation Rust, plus nous pouvons continuer à faire évoluer le langage et les outils pour le bénéfice de tous. Le projet est impatient de collaborer avec la Fondation Rust sur la meilleure façon d'aligner ce fonds sur les besoins des mainteneurs du projet."
Approche
En tant que gestionnaire officiel du langage de programmation Rust, la Fondation Rust a pour mission d'assurer la santé, la stabilité et la croissance de Rust - et de fournir l'infrastructure financière et administrative nécessaire à son épanouissement.
Pour remplir cette mission, le Fonds des Mainteneurs de la Fondation Rust investira directement dans les personnes et les projets qui maintiennent Rust fort. Grâce à ce fonds, nous allons
- Fournir un soutien fiable aux mainteneurs et contributeurs de Rust.
- Collaborer avec le conseil de direction du projet Rust et les équipes de projet pour identifier les priorités à fort impact et orienter le soutien vers les mainteneurs qui y travaillent.
- Fournir une visibilité sur la façon dont les fonds sont utilisés pour faire progresser Rust.
Cette initiative reflète notre engagement à ce que Rust soit façonné par son personnel, guidé par une collaboration ouverte et soutenu par un réseau mondial de contributeurs et de partenaires. Le Fonds des mainteneurs de la Fondation Rust fonctionnera dans le cadre de la gouvernance partagée entre le Projet Rust et la Fondation Rust, assurant l'alignement et la supervision à tous les niveaux.
Nous reconnaissons que d'autres organisations travaillent également au financement des mainteneurs, et nous considérons cela comme un reflet positif de la croissance et de la vitalité de Rust. Soutenir un travail open-source n'est pas un défi unique. Trouver les meilleurs moyens de financer la maintenance est complexe et en constante évolution - cela nécessite une collaboration entre de nombreux groupes qui se soucient de Rust et des lignes de communication ouvertes, que nous avons l...
