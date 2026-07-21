Rust contribuera au succès de Linux et rendra la programmation plus ludique, car Rust est essentiel pour améliorer à la fois la sécurité et la maintenabilité du code du noyau Linux, affirme Greg Kroah-Hartman

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Créé par Linus Torvalds en 1991, il a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux. La majeure partie du code du noyau est écrite en C, tel quil est pris en charge par la GNU Compiler Collection (GCC), qui propose des extensions allant au-delà du C standard.
Rust est un langage de programmation polyvalent qui met laccent sur les performances, la sécurité des types, la concurrence et la sécurité de la mémoire. Rust prend en charge plusieurs paradigmes de programmation. Il sinspire de concepts issus de la programmation fonctionnelle, notamment limmuabilité, les fonctions dordre supérieur, les types de données algébriques et la correspondance de motifs. Il prend également en charge la programmation orientée objet via des structures, des énumérations, des traits et des méthodes. Rust garantit la sécurité de la mémoire (c'est-à-dire que toutes les références pointent vers de la mémoire valide) sans recourir à un ramasse-miettes classique ; à la place, les erreurs de sécurité de la mémoire et les conflits d'accès sont évités par le « vérificateur d'emprunt », qui suit la durée de vie des objets référencés lors de la compilation.
En mai 2026, Greg Kroah-Hartman, responsable de la maintenance du noyau stable de Linux, a affirmé que Rust peut aider Linux à faire face à un afflux de failles de sécurité détectées par l'IA (notamment Dirty Frag, Copy Fail et Fragnesia) en prévenant les erreurs courantes en C liées à la gestion de la mémoire, au verrouillage, à la gestion des erreurs et aux données non fiables dès la phase de compilation, plutôt que lors de la révision par les mainteneurs. « Rust sauvera Linux de l'IA », affirme notamment Greg Kroah-Hartman. Sa sortie est de nature à donner un coup de neuf au débat sur la comparaison entre les langages Rust et C en matière de programmation système.
Greg Kroah-Hartman est l'un des principaux développeurs du noyau Linux. Depuis avril 2013, il est responsable de la maintenance du noyau Linux pour la branche -stable, le sous-système staging, l'USB, le noyau des pilotes, debugfs, kref, kobject et les sous-systèmes sysfs du noyau, les E/S de l'espace utilisateur (avec Hans J. Koch), et la couche TTY. Il est également à l'origine de linux-hotplug, du projet udev et du Linux Driver Project. Il a travaillé pour Novell au sein de la division SUSE Labs et, depuis le 1er février 2012, il travaille à la Linux Foundation. Kroah-Hartman contribue fréquemment à la documentation relative au développement du noyau et des pilotes par le biais de conférences et de tutoriels.
Greg Kroah-Hartman prône Rust plutôt que le C comme futur langage de programmation pour le développement du noyau Linux
Linux s'apprête à connaître une transformation majeure, son responsable de la maintenance du noyau stable, Greg Kroah-Hartman, prônant Rust plutôt que le C comme futur langage de programmation pour le développement du noyau Linux. Lors de son discours douverture à lOpen Source Summit India 2026, Kroah-Hartman a annoncé que le noyau Linux sorientait vers Rust, ce quil estime essentiel pour améliorer à la fois la sécurité du code et sa maintenabilité.
Expliquant son évolution, passant du scepticisme à un soutien fervent de Rust, Kroah-Hartman a mis en avant la capacité de Rust à éliminer diverses vulnérabilités courantes et à rationaliser le processus de programmation, facilitant ainsi la tâche des développeurs. Il a souligné que, même si le C ne disparaîtra pas du jour au lendemain compte tenu de sa présence profondément ancrée dans lécosystème Linux , Rust devient le choix privilégié, en particulier pour les nouveaux projets et sous-systèmes.
Il a expliqué que le système de propriété et de types de Rust réduit considérablement les bogues mineurs qui affectent souvent le code C, tels que les pointeurs non vérifiés et les fuites de mémoire. En effet, il a estimé que 80 % des vulnérabilités et expositions communes (CVE) observées dans le noyau au cours des 25 dernières années auraient pu être évitées si Rust avait été utilisé à la place.
Cette transition se traduit par lintégration de Rust dans les API C existantes et par la mise en place de lignes directrices pour les nouveaux développements, en particulier pour les sous-systèmes importants. Par exemple, les nouveaux pilotes seront principalement acceptés en Rust, ce qui marque un changement concret dans la manière dont les améliorations du noyau Linux sont abordées.
Ce changement nest pas purement théorique ; les responsables du noyau ont officiellement reconnu Rust comme un langage de premier plan, et non plus comme une simple expérience. Bien que Kroah-Hartman reconnaisse les défis que cette adaptation pourrait poser, en particulier pour une communauté fortement attachée au C, il reste optimiste. Il estime que Rust offre une solution qui rend le codage agréable et conduit à une expérience Linux plus sécurisée pour les utilisateurs.
Depuis décembre 2025, lors du sommet des responsables de la maintenance du noyau Linux, accessible uniquement sur invitation, les principaux responsables de la maintenance Linux ont décidé que « le consensus parmi les développeurs réunis est que Rust dans le noyau n'est plus expérimental. Il fait désormais partie intégrante du noyau et est là pour rester ». Ce changement vient couronner cinq années de débats houleux sur la question de savoir si ce langage sécurisé au niveau de la gestion des accès mémoire avait sa place aux côtés du C au cur du système d'exploitation open source le plus largement déployé au monde.
En résumé, Rust est sur le point de devenir indissociable du développement de Linux, promettant daméliorer la sécurité et la fiabilité du noyau tout en permettant aux développeurs de se concentrer davantage sur la logique plutôt que sur les problèmes de bas niveau. Ce changement majeur sinscrit dans une tendance plus large de la programmation vers des langages plus sûrs, permettant à Linux de rester pertinent et compétitif dans un paysage technologique en constante évolution.
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