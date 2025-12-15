With over 65,000 lines of code in the Linux kernel, Rust had reached a point of no return. Now it's official: Rust in the Kernel is no longer an experiment. It has been incorporated as an essential part of the Kernel!— Vanius Bittencourt (@vaniusrb) December 10, 2025
Cest une annonce qui ne surprend pas quand prend en compte que Linus Torvalds est davis que Rust est une solution davenir pour le développement du noyau Linux
La prise en charge de Rust pour le développement du noyau Linux est vue comme une « une étape importante vers la capacité d'écrire les pilotes dans un langage plus sûr. » Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes dentrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs damorce, des systèmes dexploitation, etc. portent un intérêt. Davis dobservateurs avertis, cest le futur de la programmation système en lieu et place du langage C. En effet, des experts sont davis quil offre de meilleures garanties de sécurisation des logiciels que le couple C/C++. Chez AWS on précise que choisir Rust pour ses projets de développement cest ajouter lefficacité énergétique et la performance dexécution du C à latout sécurité.
En effet, il y a une liste de griefs qui reviennent à lencontre du langage C : les problèmes liés à la gestion de la mémoire dépassements de mémoire tampon, allocations non libérées, accès à des zones mémoire invalides ou libérées, etc. Daprès les chiffres du dictionnaire Common Vulnerabilities and Exposure (CVE), 15,9 % des 2288 vulnérabilités qui ont affecté le noyau Linux en 20 ans sont liées à des dépassements de mémoire tampon.
De plus, certains benchmarks suggèrent que les applications Rust sont plus rapides que leurs équivalents en langage C. Et cest justement pour ces atouts que sont la parité en termes de vitesse dexécution en comparaison avec le C, mais surtout pour la sécurisation et la fiabilité que de plus en plus dacteurs de la filière du développement informatique recommandent le Rust plutôt que le C ou le C++.
Ainsi, en adoptant Rust, la communauté autour du noyau Linux devrait mettre à profit ces atouts du langage sur le C. Et elle devrait faire dune pierre deux coups étant donné que Rust peut faciliter larrivée de nouveaux contributeurs. Cest en tout cas ce que laisse entrevoir une étude de luniversité de Waterloo.
Brian Kernighan pour sa part critique vivement les performances du langage Rust
« Pensez-vous que Rust ait un quelconque intérêt à remplacer C ? Ou s'agit-il simplement d'un énorme battage médiatique qui finira par s'essouffler ? », a demandé un membre du public. Dans un monde qui évolue depuis des années vers des langages plus sûrs pour la mémoire, la réponse d'un fervent défenseur du langage de programmation C depuis plus d'un demi-siècle promettait d'être tout simplement emblématique. Il s'est montré très très critique.
Brian Kernighan a trouvé son expérience avec Rust « pénible ». Selon lui, les mécanismes imposés par Rust pour garantir la sécurité mémoire sont trop lourds, surtout dans un programme où la gestion de la mémoire nétait pas un problème majeur. Il décrit son unique essai comme « une douleur », et juge lécosystème du langage avec ses crates, sa complexité et la lenteur de la compilation comme « incompréhensiblement vaste et lent ».
« Ohhh, Rust », a déclaré Brian Kernighan, sous les rires du public. « Je n'ai écrit qu'un seul programme en Rust, vous devez donc prendre tout cela avec beaucoup de recul. Et j'ai trouvé cela pénible. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre les mécanismes nécessaires pour assurer la sécurité de la mémoire, dans un programme où la mémoire n'était même pas un problème ! ». Sa plus grande critique semble concerner ses performances de Rust.
« Et le compilateur était lent, le code qui en ressortait était lent... », a-t-il déclaré. « Quand j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, le langage avait changé depuis la dernière fois que quelqu'un avait publié une description ! Il m'a donc fallu plusieurs jours pour écrire un programme qui, dans d'autres langages, aurait pris peut-être cinq minutes... »
Le 15 mai 2025, le compte Twitter officiel du projet FFmpeg a publié un message acerbe à l'encontre de Rust qui dit : « [Rust] est tellement bon que l'on peut être payé 20 000 $ pour le rendre aussi rapide que C ». Cette remarque visait l'initiative de Prossimo, qui a proposé une prime de 20 000 $ à quiconque parviendrait à rendre son décodeur AV1, rav1d, aussi rapide que dav1d, une implémentation en C largement reconnue pour sa rapidité.
Cette déclaration a ravivé le débat sur les compromis entre sécurité mémoire, performance et coût dans le développement de systèmes critiques. Il s'agit d'un débat de longue date dans la communauté des développeurs. Certains chérissent les performances brutes, tandis que d'autres préfèrent la sécurité.
Certains intervenants pensent que le choix de Rust est une erreur et que C++ moderne est une meilleure alternative
