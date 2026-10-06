Rust est un langage de programmation polyvalent qui met laccent sur les performances, la sécurité des types, la concurrence et la sécurité de la mémoire. Rust prend en charge plusieurs paradigmes de programmation. Il sinspire de concepts issus de la programmation fonctionnelle, notamment limmuabilité, les fonctions dordre supérieur, les types de données algébriques et la correspondance de motifs.
Il prend également en charge la programmation orientée objet via les structs, les énumérations, les traits et les méthodes. Rust garantit la sécurité de la mémoire (cest-à-dire que toutes les références pointent vers de la mémoire valide) sans recourir à un ramasse-miettes classique ; à la place, les erreurs de sécurité de la mémoire et les conflits daccès sont évités par le « vérificateur demprunt », qui suit la durée de vie des objets référencés lors de la compilation.
Léquipe de développement de Rust a officiellement publié la version 1.99, qui apporte des améliorations significatives à ce langage de programmation système. Cette version introduit une prise en charge stabilisée des fonctions variadiques C-ABI avec les ABI « C » et « C-unwind », permettant désormais aux développeurs décrire des fonctions variadiques directement en Rust plutôt que de se contenter dappeler des fonctions définies en externe, comme celles de la bibliothèque libc. Cette fonctionnalité comble une lacune de longue date pour les applications faisant un usage intensif de linterface FFI et nécessitant une compatibilité avec les listes darguments variables de style C.
Au-delà de la prise en charge des fonctions à arguments variables, cette version apporte des améliorations concrètes en matière de gestion de la mémoire et de code non sécurisé. Trois nouvelles fonctions, Layout::for_value_raw, mem::size_of_val_raw et mem::align_of_val_raw, permettent désormais de récupérer des informations de taille et dalignement à partir de pointeurs bruts vers des types avec ou sans taille définie.
Léquipe a également mis à jour la documentation pour déconseiller les schémas impliquant un « round-trip unleaking » après lappel à Box::leak, en invoquant des interactions problématiques avec les optimisations du compilateur et la stabilisation prochaine des allocateurs personnalisés. Plusieurs autres API ont atteint le statut « stable », notamment les implémentations dIntoIterator pour les tableaux boxés, VecDeque::retain_back et String::from_utf8_lossy_owned.
Les développeurs ayant installé rustup peuvent effectuer la mise à jour immédiatement à laide de la commande rustup update stable. Alors que Rust approche de son jalon symbolique de la version 2.0, cette version sinscrit dans le rythme méthodique du projet visant à stabiliser les fonctionnalités qui ont mûri dans les builds « nightly ». Les remerciements aux contributeurs rendent hommage à des dizaines de membres de la communauté qui ont participé à la réalisation de la version 1.99, reflétant ainsi le modèle de développement collaboratif qui caractérise la croissance de Rust depuis son lancement initial.
Voici les nouveautés de la version stable 1.99.0 :
Fonctions variadiques « extern "C" »
Rust 1.99.0 stabilise la définition de fonctions variadiques C-ABI avec les ABI « C » et « C-unwind ». Les fonctions variadiques définies de cette manière utilisent une liste darguments variable (...) et acceptent un nombre arbitraire darguments. Rust pouvait déjà appeler des fonctions variadiques définies en externe (par exemple, libc::printf). Avec Rust 1.99, ces fonctions peuvent désormais être écrites en Rust même :
|Code :
|Sélectionner tout
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/// SAFETY: must be called with (at least) 2 i32 arguments. unsafe extern "C" fn sum(mut args: ...) -> i32 { // SAFETY: guaranteed by the caller. let a = unsafe { args.next_arg::<i32>() }; let b = unsafe { args.next_arg::<i32>() }; a + b } fn foo() -> i32 { unsafe { sum(0i32, 2i32) } }
Le type de ... est VaList, qui est compatible ABI avec le type C va_list sur toutes les cibles. Les types pouvant être lus à partir dune VaList sont contrôlés par le trait VaArgSafe.
Informations de disposition à partir de pointeurs bruts
Cette version définit les exigences de sécurité pour la récupération de la taille et de lalignement sur des pointeurs bruts pointant à la fois vers des types Sized (trivialement sûrs, déjà possibles dans la version stable) et vers des types non Sized.
Cela est réalisé en stabilisant trois fonctions :
- Layout::for_value_raw,
- mem::size_of_val_raw,
- mem::align_of_val_raw.
Déconseiller la suppression des fuites après lappel de Box::leak.
Bien quil ny ait pas de modifications de la sémantique du langage dans Rust 1.99, nous avons mis à jour la documentation relative à Box::leak afin de déconseiller les schémas qui désallouent ultérieurement cette mémoire. Cette décision a été prise car il a été constaté que ce type de code présentait des interactions problématiques avec les optimisations actuelles et futures du compilateur, et quil posait des problèmes particuliers avec la stabilisation prochaine des allocateurs personnalisés. Il est préférable dutiliser à la place Box::into_non_null ou Box::into_raw.
Cette recommandation sapplique également aux autres fonctions de fuite de la bibliothèque standard.
Source : Rust 1.99
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