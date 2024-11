Novembre 2024 : Politique en matière de logo et guide à l'intention des médias

Les logos Rust et Cargo (bitmap et vectoriel) sont la propriété de la Fondation Rust et sont distribués selon les termes de la licence Creative Commons Attribution (CC-BY). Il s'agit de la licence Creative Commons la plus permissive, qui autorise la réutilisation et les modifications dans n'importe quel but. Les restrictions sont les suivantes : les distributeurs doivent «». L'utilisation de ces logos, ainsi que des noms Rust et Cargo, est également régie par le droit des marques ; notre politique en matière de marques est décrite ci-dessous.Les noms et marques Rust et Cargo permettent de dire ce qui fait officiellement partie du projet Rust, et ce qui n'en fait pas partie. Nous faisons donc attention aux endroits où nous les autorisons à apparaître. Mais en même temps, nous voulons permettre une utilisation aussi créative que possible de ces marques. La politique exposée ici explique comment nous parvenons à un équilibre. Si vous souhaitez utiliser ces noms ou ces marques, en particulier à des fins commerciales, veuillez lire cette page ou n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions.Le langage de programmation Rust est un projet open source gouverné par un Conseil de direction et géré par la Fondation Rust, qui possède et protège les marques et logos Rust et Cargo (les « marques Rust »). Ce document fournit des informations sur l'utilisation des marques Rust spécifiques à un langage de programmation, ainsi que des exemples d'utilisations courantes de ces marques, avec des explications indiquant si ces utilisations sont acceptables ou non, ou si elles requièrent une autorisation.Les marques Rust comprennent deux marques verbales et deux logos :Les marques sont des noms et des dessins qui indiquent au monde la source d'un bien ou d'un service. La protection des marques pour un projet open source est particulièrement importante. N'importe qui peut modifier le code source et fabriquer un produit à partir de ce code, il est donc important que seul le produit original, ou les variations qui ont été approuvées par le projet, utilisent les marques déposées du projet.En limitant l'utilisation des marques Rust, la Fondation Rust et le projet Rust peuvent aider les utilisateurs et les développeurs à savoir qu'ils obtiennent le produit produit par le projet Rust et non la version modifiée par quelqu'un d'autre. La marque garantit aux utilisateurs et aux développeurs la qualité et la sécurité du produit qu'ils utilisent.La règle la plus élémentaire est que les marques déposées de Rust ne peuvent pas être utilisées d'une manière qui semble (à un observateur occasionnel) officielle, affiliée ou approuvée par le projet Rust ou la Fondation Rust, à moins que vous n'ayez l'autorisation écrite de la Fondation Rust. C'est la manière fondamentale de protéger les utilisateurs et les développeurs de toute confusion. C'est une exigence pour toutes les utilisations, même celles qui sont listées comme ne nécessitant pas d'approbation explicite. Par exemple, l'utilisation de termes tels que « officiel », « original » ou « seul » (par exemple « La seule conférence Rust aux États-Unis » ou « Le livre original Rust Async »), est susceptible de donner l'impression que l'utilisation de la marque est officiellement approuvée par le projet Rust ou la Fondation Rust, et n'est donc pas acceptable.Étant donné que cette règle concerne la gestion de la perception, elle est subjective et quelque peu difficile à définir concrètement. Si vous avez des doutes, nous serons ravis de vous aider.Comme pour toute marque, les marques verbales Rust et Cargo peuvent être utilisées avec un minimum de restrictions pour désigner le langage de programmation Rust et le gestionnaire de paquets Cargo.Elles ne peuvent pas être utilisées :Le code source officiel et les binaires produits par le projet Rust et couverts par cette politique proviendront toujours de l'une de ces sources ; tout ce qui se trouve sur ces domaines n'est pas officiel ou couvert par cette politique.Il existe une variété d'utilisations ne nécessitant pas d'approbation explicite. Cependant, dans tous les cas décrits ci-dessous, vous devez vous assurer que l'utilisation des marques Rust n'apparaît pas comme officielle, affiliée ou approuvée, comme expliqué ci-dessus.Les modifications doivent être clairement indiquées à côté de la distribution si elles n'ont pas fait l'objet d'une approbation préalable.