La version 1.92 du langage de programmation Rust est disponible, introduisant les tables de déroulement par défaut et affinant les vérifications de lints et d'attributs

Code Rust : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

use core::convert::Infallible; fn can_never_fail ( ) -> Result < ( ) , Infallible> { // ... Ok ( ( ) ) } fn main ( ) { can_never_fail ( ) ; }

Code Rust : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

trait UsesAssocErrorType { type Error; fn method ( & self ) -> Result < ( ) , Self ::Error>; } struct CannotFail; impl UsesAssocErrorType for CannotFail { type Error = core::convert::Infallible; fn method ( & self ) -> Result < ( ) , Self ::Error> { Ok ( ( ) ) } } struct CanFail; impl UsesAssocErrorType for CanFail { type Error = std::io::Error; fn method ( & self ) -> Result < ( ) , Self ::Error> { Err ( std::io::Error::other ( "something went wrong" ) ) } } fn main ( ) { CannotFail.method ( ) ; // No warning CanFail.method ( ) ; // Warning: unused `Result` that must be used }

-Cpanic=abort

-Cpanic=abort

-Cpanic=abort

-Cforce-unwind-tables=yes

-Cpanic=abort

-Cforce-unwind-tables=no

#[macro_export]

macro_export



Rust est un langage de programmation compilé multi-paradigme qui met l'accent sur la performance, la sûreté des types et la concurrence. Il assure la sécurité mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide, sans nécessiter l'utilisation de techniques de gestion de la mémoire automatisée telles que le ramasse-miettes. Afin d'assurer la sécurité de la mémoire et d'empêcher une situation de compétition aux données, son « vérificateur d'emprunts » suit la durée de vie des objets de toutes les références dans un programme à la compilation. Rust a été remarqué pour son adoption rapide, selon le Stack Overflow Survey 2025, c'est le langage le plus apprécié dans ce sondage.Rust 1.92 est la dernière version du langage de programmation polyvalent, qui introduit des changements importants pour les développeurs. Notamment, les tables de déroulement sont désormais émises par défaut même lorsque le drapeauest activé, ce qui garantit le bon fonctionnement des traces de retour en arrière dans les scénarios de panique-abandon. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser les tables de déroulement peuvent désormais les désactiver explicitement avecSuite aux améliorations continues apportées au système de types, cette version poursuit les efforts de stabilisation du type never. Deux futurs lints de compatibilité,et, sont désormais refusés par défaut, ce qui signifie que toute violation entraînera des erreurs de compilation plutôt que des avertissements ou une autorisation silencieuse.En ce qui concerne les lints, le lintn'émet plus d'avertissement lorsque les fonctions renvoient unou un, tel que. Cela reflète le fait que ces types d'erreurs ne peuvent pas réellement se produire, ce qui réduit les vérifications inutiles pendant le développement.Ces mises à jour fondamentales s'accompagnent de modifications importantes dans la gestion des attributs intégrés à Rust. Le compilateur traite désormais les attributs de manière plus stricte et génère des diagnostics plus clairs et plus cohérents. Par exemple, les argumentsincorrects dans les dépendances sont désormais considérés comme des lints refusés par défaut, ce qui rend ces problèmes plus visibles lors de la compilation.Voici les principales mises à jour de la version 1.92.0 :Les équipes chargées du langage et du compilateur continuent de travailler à la stabilisation du type never. Dans cette version, les lignes de codeet, compatibles avec les versions futures, ont été refusées par défaut, ce qui signifie qu'elles provoqueront une erreur de compilation lorsqu'elles seront détectées.Il convient de noter que même si cela peut entraîner des erreurs de compilation, il s'agit toujours d'un lint ; ces lints peuvent tous être. Ces lints ne se déclencheront également que lors de la compilation directe des crates concernées, et non lorsqu'elles sont compilées en tant que dépendances (bien qu'un avertissement soit signalé par Cargo dans de tels cas).Ces lints détectent le code susceptible d'être rompu par la stabilisation du type never. Il est fortement recommandé de les corriger s'ils sont signalés dans votre graphique de crate.Nous estimons qu'environ 500 crates sont concernées par ce lint. Malgré cela, nous pensons que cela est acceptable, car les lints ne constituent pas un changement radical et permettront de stabiliser le type never à l'avenir.Le lintde Rust affiche un avertissement lorsque la valeur de retour d'une fonction est ignorée, si la fonction ou son type de retour est annoté avec. Par exemple, cela avertit si vous ignorez un type de retour de, pour vous rappeler d'utiliser, ou quelque chose commeCependant, certaines fonctions renvoient, mais le type d'erreur qu'elles utilisent n'est en fait pas « habité », ce qui signifie que vous ne pouvez construire aucune valeur de ce type (par exemple, les typesou).Le lintn'affiche désormais plus d'avertissement surou sur. Par exemple, il n'affichera pas d'avertissement sur. Cela évite d'avoir à vérifier une erreur qui ne peut jamais se produire.Ceci est particulièrement utile avec le modèle courant d'un trait associé à un type d'erreur, où le type d'erreur peutêtre infaillible :Les backtraces avecfonctionnaient auparavant dans Rust 1.22, mais ne fonctionnaient plus dans Rust 1.23, car nous avons cessé d'émettre des tables de déroulement avec. Dans Rust 1.45, une solution de contournement sous la forme dea été stabilisée.Dans Rust 1.92, les tables de déroulement seront émises par défaut même lorsqueest spécifié, ce qui permettra aux backtraces de fonctionner correctement. Si les tables de déroulement ne sont pas souhaitées, les utilisateurs doivent utiliserpour désactiver explicitement leur émission.Au cours des dernières versions, de nombreux changements ont été apportés à la manière dont les attributs intégrés sont traités dans le compilateur. Cela devrait considérablement améliorer les messages d'erreur et les avertissements fournis par Rust pour les attributs intégrés et, surtout, rendre ces diagnostics plus cohérents parmi les plus de 100 attributs intégrés.Pour donner un petit exemple, dans cette version en particulier, Rust est devenu plus strict dans la vérification des arguments autorisés pouren mettant à niveau cette vérification vers un « lint par défaut refusé » qui sera signalé dans les dépendances.Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?