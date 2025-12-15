La version 1.92 du langage de programmation Rust est disponible, introduisant les tables de déroulement par défaut et affinant les vérifications de lints et d'attributs

Rust 1.92 est la dernière version du langage de programmation polyvalent, qui introduit des changements importants pour les développeurs. Notamment, les tables de déroulement sont désormais émises par défaut même lorsque le drapeau -Cpanic=abort est activé, ce qui garantit le bon fonctionnement des traces de retour en arrière dans les scénarios de panique-abandon. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser les tables de déroulement peuvent désormais les désactiver explicitement avec -Cforce-unwind-tables=no.
Rust est un langage de programmation compilé multi-paradigme qui met l'accent sur la performance, la sûreté des types et la concurrence. Il assure la sécurité mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide, sans nécessiter l'utilisation de techniques de gestion de la mémoire automatisée telles que le ramasse-miettes. Afin d'assurer la sécurité de la mémoire et d'empêcher une situation de compétition aux données, son « vérificateur d'emprunts » suit la durée de vie des objets de toutes les références dans un programme à la compilation. Rust a été remarqué pour son adoption rapide, selon le Stack Overflow Survey 2025, c'est le langage le plus apprécié dans ce sondage.
Rust 1.92 est la dernière version du langage de programmation polyvalent, qui introduit des changements importants pour les développeurs. Notamment, les tables de déroulement sont désormais émises par défaut même lorsque le drapeau -Cpanic=abort est activé, ce qui garantit le bon fonctionnement des traces de retour en arrière dans les scénarios de panique-abandon. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser les tables de déroulement peuvent désormais les désactiver explicitement avec -Cforce-unwind-tables=no.
Suite aux améliorations continues apportées au système de types, cette version poursuit les efforts de stabilisation du type never. Deux futurs lints de compatibilité, never_type_fallback_flowing_into_unsafe et dependency_on_unit_never_type_fallback, sont désormais refusés par défaut, ce qui signifie que toute violation entraînera des erreurs de compilation plutôt que des avertissements ou une autorisation silencieuse.
En ce qui concerne les lints, le lint unused_must_use n'émet plus d'avertissement lorsque les fonctions renvoient un Result ou un ControlFlow, tel que Result. Cela reflète le fait que ces types d'erreurs ne peuvent pas réellement se produire, ce qui réduit les vérifications inutiles pendant le développement.
Ces mises à jour fondamentales s'accompagnent de modifications importantes dans la gestion des attributs intégrés à Rust. Le compilateur traite désormais les attributs de manière plus stricte et génère des diagnostics plus clairs et plus cohérents. Par exemple, les arguments macro_export incorrects dans les dépendances sont désormais considérés comme des lints refusés par défaut, ce qui rend ces problèmes plus visibles lors de la compilation.
Voici les principales mises à jour de la version 1.92.0 :
Lignes de code never type refusées par défaut
Les équipes chargées du langage et du compilateur continuent de travailler à la stabilisation du type never. Dans cette version, les lignes de code never_type_fallback_flowing_into_unsafe et dependency_on_unit_never_type_fallback, compatibles avec les versions futures, ont été refusées par défaut, ce qui signifie qu'elles provoqueront une erreur de compilation lorsqu'elles seront détectées.
Il convient de noter que même si cela peut entraîner des erreurs de compilation, il s'agit toujours d'un lint ; ces lints peuvent tous être #[allow]. Ces lints ne se déclencheront également que lors de la compilation directe des crates concernées, et non lorsqu'elles sont compilées en tant que dépendances (bien qu'un avertissement soit signalé par Cargo dans de tels cas).
Ces lints détectent le code susceptible d'être rompu par la stabilisation du type never. Il est fortement recommandé de les corriger s'ils sont signalés dans votre graphique de crate.
Nous estimons qu'environ 500 crates sont concernées par ce lint. Malgré cela, nous pensons que cela est acceptable, car les lints ne constituent pas un changement radical et permettront de stabiliser le type never à l'avenir.
unused_must_use n'affiche plus d'avertissement concernant Result<(), UninhabitedType>
Le lint unused_must_use de Rust affiche un avertissement lorsque la valeur de retour d'une fonction est ignorée, si la fonction ou son type de retour est annoté avec #[must_use]. Par exemple, cela avertit si vous ignorez un type de retour de Result, pour vous rappeler d'utiliser ?, ou quelque chose comme .expect(« ... »).
Cependant, certaines fonctions renvoient Result, mais le type d'erreur qu'elles utilisent n'est en fait pas « habité », ce qui signifie que vous ne pouvez construire aucune valeur de ce type (par exemple, les types ! ou Infallible).
Le lint unused_must_use n'affiche désormais plus d'avertissement sur Result<(), UninhabitedType> ou sur ControlFlow<UninhabitedType, ()>. Par exemple, il n'affichera pas d'avertissement sur Result<(), Infallible>. Cela évite d'avoir à vérifier une erreur qui ne peut jamais se produire.
use core::convert::Infallible; fn can_never_fail() -> Result<(), Infallible> { // ... Ok(()) } fn main() { can_never_fail(); }
Ceci est particulièrement utile avec le modèle courant d'un trait associé à un type d'erreur, où le type d'erreur peut parfois être infaillible :
trait UsesAssocErrorType { type Error; fn method(&self) -> Result<(), Self::Error>; } struct CannotFail; impl UsesAssocErrorType for CannotFail { type Error = core::convert::Infallible; fn method(&self) -> Result<(), Self::Error> { Ok(()) } } struct CanFail; impl UsesAssocErrorType for CanFail { type Error = std::io::Error; fn method(&self) -> Result<(), Self::Error> { Err(std::io::Error::other("something went wrong")) } } fn main() { CannotFail.method(); // No warning CanFail.method(); // Warning: unused `Result` that must be used }
Émettre des tables de déroulement même lorsque -Cpanic=abort est activé sous Linux
Les backtraces avec -Cpanic=abort fonctionnaient auparavant dans Rust 1.22, mais ne fonctionnaient plus dans Rust 1.23, car nous avons cessé d'émettre des tables de déroulement avec -Cpanic=abort. Dans Rust 1.45, une solution de contournement sous la forme de -Cforce-unwind-tables=yes a été stabilisée.
Dans Rust 1.92, les tables de déroulement seront émises par défaut même lorsque -Cpanic=abort est spécifié, ce qui permettra aux backtraces de fonctionner correctement. Si les tables de déroulement ne sont pas souhaitées, les utilisateurs doivent utiliser -Cforce-unwind-tables=no pour désactiver explicitement leur émission.
Valider l'entrée vers #[macro_export]
Au cours des dernières versions, de nombreux changements ont été apportés à la manière dont les attributs intégrés sont traités dans le compilateur. Cela devrait considérablement améliorer les messages d'erreur et les avertissements fournis par Rust pour les attributs intégrés et, surtout, rendre ces diagnostics plus cohérents parmi les plus de 100 attributs intégrés.
Pour donner un petit exemple, dans cette version en particulier, Rust est devenu plus strict dans la vérification des arguments autorisés pour macro_export en mettant à niveau cette vérification vers un « lint par défaut refusé » qui sera signalé dans les dépendances.
Source : Annonce Rust 1.92
