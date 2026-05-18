Les développeurs du moteur d'exécution JavaScript Bun ont décidé de réécrire en grande partie la plateforme en Rust. Ce faisant, le projet s'éloigne de Zig, le langage de programmation qui a fait la renommée de Bun à l'origine. Ce changement suscite un intérêt particulier, car Bun fait partie d'Anthropic depuis décembre dernier et joue un rôle au sein de Claude Code. La migration a été en grande partie réalisée à laide de Claude Code. Cela crée un scénario saisissant dans lequel une plateforme de codage IA contribue à réécrire linfrastructure sur laquelle elle sexécute. Dans le même temps, cette opération suscite un débat animé parmi les développeurs.
Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social se trouve à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Claude Code est un agent IA en ligne de commande conçu pour le codage. Avec l'arrivée de Claude Code, le « vibe coding », une approche de programmation dans laquelle les utilisateurs décrivent les résultats souhaités en langage naturel et laissent un agent IA écrire le code, est devenu de plus en plus populaire. En décembre 2025, Anthropic a racheté Bun afin d'améliorer la rapidité et la stabilité de Claude Code.
Lannonce du rachat de Bun par Anthropic surprend autant quelle intrigue. En un seul mouvement, lun des laboratoires dIA les plus avancés au monde absorbe lun des runtimes JavaScript les plus rapides et les plus prometteurs de ces dernières années. Derrière cette alliance inattendue se cache une stratégie profonde : maîtriser la chaîne complète du développement moderne, de lexécution applicative à lorchestration dagents IA distribués. Ce rapprochement ouvre un nouveau chapitre pour lécosystème JavaScript, pour lopen source et pour la manière dont lIA sintègre dans les architectures Web et DevOps.
Depuis le début de mai 2026, Bun, le runtime JavaScript ultra-rapide bâti sur Zig, traverse une période de remous. Pendant que certains développeurs s'interrogent sur l'avenir du projet dans le giron d'une entreprise d'IA dont le produit phare, Claude Code, accumule les critiques, son créateur Jarred Sumner a publié discrètement un guide de portage vers Rust, alimenté par l'IA. La communauté a alors émis des inquiétudes autour de Bun, mais Sumner lui-même a cherché à tempérer les attentes : « Nous ne nous sommes pas engagés à réécrire. Il y a une probabilité très élevée que tout ce code soit finalement jeté. Je suis curieux de voir à quoi ressemble une version fonctionnelle, ce qu'elle donne, comment elle performe. »
Pourtant, un nouveau rapport a récemment révélé que les développeurs du moteur d'exécution JavaScript Bun ont décidé de réécrire en grande partie la plateforme en Rust. Ce faisant, le projet s'éloigne de Zig, le langage de programmation qui a fait la renommée de Bun à l'origine. Ce changement suscite un intérêt particulier, car Bun fait partie d'Anthropic depuis décembre dernier et joue un rôle au sein de Claude Code.
Ce changement a été révélé par une pull request massive sur GitHub. Elle concerne environ 2 188 fichiers modifiés et près dun million de lignes de code réécrites. Seules quelques milliers de lignes auraient été supprimées. Cela fait de cette opération lune des plus importantes conversions de code liées à lIA à avoir été rendue publique. Selon le fondateur de Bun, Jarred Sumner, larchitecture existante restera en grande partie intacte, mais Rust offre de meilleurs outils pour détecter précocement les problèmes de mémoire et de stabilité.
Depuis son lancement, Bun est considéré comme lun des projets logiciels les plus connus sappuyant fortement sur Zig. Le passage à Rust est donc perçu par de nombreux développeurs comme bien plus quun simple choix technique. Un débat émerge au sein de la communauté open source concernant linfluence dAnthropic sur lorientation future du projet. Anthropic avait précédemment annoncé avoir acquis Bun dans le cadre de linfrastructure sous-jacente à Claude Code. Selon lentreprise spécialisée dans lIA, cet environnement de développement a atteint un chiffre daffaires annuel denviron 1 milliard de dollars en quelques mois.
La migration a été en grande partie réalisée à laide de Claude Code. Cela crée un scénario saisissant dans lequel une plateforme de codage IA contribue à réécrire linfrastructure sur laquelle elle sexécute. Dans le même temps, cette opération suscite un débat animé parmi les développeurs. Les critiques soulignent que certains tests ont été modifiés afin que la version Rust les passe avec succès. De plus, des tickets GitHub apparaîtraient avec des erreurs qui ne se produisaient pas dans la version Zig dorigine.
Selon Sumner, la migration vise avant tout à améliorer la maintenabilité. Les développeurs indiquent que les tests existants sont désormais réussis sur toutes les plateformes prises en charge et que de nombreuses fuites de mémoire et tests instables ont été résolus. Le débat autour de Bun dépasse désormais le simple choix entre Zig et Rust. Les développeurs s'interrogent ouvertement sur la mesure dans laquelle les outils d'IA peuvent migrer et maintenir de manière autonome des logiciels d'infrastructure complexes.
En conséquence, Bun semble de plus en plus devenir un cas d'étude concret pour le développement logiciel assisté par l'IA au niveau de l'infrastructure. Il est frappant de constater qu'on ignore encore combien de jetons, quelle puissance de calcul et quels coûts de développement ont été nécessaires pour cette migration. C'est précisément cet aspect qui pourrait déterminer si un portage IA à si grande échelle devient également réalisable en dehors des grandes entreprises d'IA.
Il y a un an, Claude Code semblait prodigieux. Aujourd'hui, le même outil concentre les critiques. Par exemple, en mars, un développeur a confié à Claude Code la gestion d'une migration d'infrastructure Terraform sur AWS. En quelques minutes, l'agent a détruit l'intégralité de son environnement de production base de données, snapshots compris faisant disparaître 2,5 ans d'historique de cours. L'incident, rendu public dans un post-mortem exemplaire, soulève une question que l'essor fulgurant du vibe coding ne peut plus esquiver : jusqu'où peut-on déléguer à une IA des opérations irréversibles sur des environnements de production ?
Source : Bun sur GitHub
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