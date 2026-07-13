La version 1.97 du langage de programmation Rust est disponible et intègre le mangling des symboles activé par défaut ainsi qu'une prise en charge de Cargo permettant de désactiver les avertissements

Rust est un langage de programmation polyvalent qui met l'accent sur les performances, la sécurité des types, la concurrence et la sécurité de la mémoire. Rust prend en charge plusieurs paradigmes de programmation. Il s'inspire de concepts issus de la programmation fonctionnelle, notamment l'immuabilité, les fonctions d'ordre supérieur, les types de données algébriques et la correspondance de motifs. Il prend également en charge la programmation orientée objet via des structures, des énumérations, des traits et des méthodes. Rust garantit la sécurité de la mémoire (c'est-à-dire que toutes les références pointent vers une mémoire valide) sans recourir à un ramasse-miettes classique ; à la place, les erreurs de sécurité de la mémoire et les conflits d'accès sont évités par le « vérificateur d'emprunt », qui suit la durée de vie des objets référencés lors de la compilation.
Rust 1.97 est désormais disponible, faisant progresser les objectifs du langage de programmation en matière de performances, de sécurité des types, de concurrence et de sécurité de la mémoire. Lun des principaux changements techniques réside dans ladoption dun schéma de mangling des symboles spécifique à Rust comme valeur par défaut sur la branche stable. Auparavant, Rust utilisait une approche basée sur lItanium Application Binary Interface, qui nécessitait parfois un démangling personnalisé et pouvait masquer les instanciations de paramètres génériques derrière des hachages. À partir de cette version, les informations détaillées sur le chemin daccès aux modules et aux crates sont conservées dans les noms manglés, et lancien schéma est désormais limité aux builds nightly.
S'appuyant sur ces mises à jour, Cargo, le gestionnaire de paquets de Rust, permet désormais aux utilisateurs de contrôler la manière dont les avertissements sont gérés : les avertissements peuvent être masqués, affichés ou ignorés sans invalider le cache de compilation. Cela permet deffectuer des modifications temporaires de configuration sans ralentir les cycles de développement. De plus, le compilateur rustc émettra par défaut les messages de léditeur de liens sous forme davertissements de lint, afin de remédier aux cas où une sortie supprimée pourrait masquer des problèmes. rustc continuera à filtrer les messages identifiés comme des faux positifs ou intentionnels.
Enfin, Rust 1.97 stabilise plusieurs API et inclut des améliorations supplémentaires, faisant ainsi évoluer davantage les fonctionnalités du langage et les outils de développement. Cette annonce intervientt alors que Greg Kroah-Hartman, responsable de la maintenance du noyau stable de Linux, affirme que Rust peut aider Linux à faire face à un afflux de failles de sécurité détectées par l'IA (notamment Dirty Frag, Copy Fail et Fragnesia) en prévenant les erreurs courantes en C liées à la gestion de la mémoire, au verrouillage, à la gestion des erreurs et aux données non fiables dès la phase de compilation, plutôt que lors de la révision par les mainteneurs. Sa sortie est de nature à donner un coup de neuf au débat sur la comparaison entre les langages Rust et C en matière de programmation système.
Voici l'annonce de Rust 1.97 :
Nouveautés de la version stable 1.97.0
Le mangling des symboles v0 est activé par défaut
Lorsque Rust est compilé en fichiers objets et en binaires, chaque élément (fonctions, variables statiques, etc.) doit disposer dun « symbole » unique au niveau global qui lidentifie. Afin déviter les conflits lors de la liaison de différents programmes Rust, Rust modifie le nom dorigine des éléments pour y inclure des informations contextuelles supplémentaires, telles que le chemin daccès au module, le crate de définition, les génériques, etc. Historiquement, ce mangling était basé sur lABI Itanium, également (parfois) utilisée par le C++.
Le nouveau schéma de mangling résout un certain nombre dinconvénients du précédent :
- Les instanciations de paramètres génériques conservent leurs valeurs, au lieu dêtre uniquement identifiées par un hachage
- Incohérences : toutes les parties nutilisaient pas lABI Itanium, ce qui rendait encore nécessaire un démangling personnalisé
Depuis Rust 1.59, le compilateur permet dopter pour un schéma de mangling spécifique à Rust via loption -Csymbol-mangling-version=v0. Depuis novembre 2025, ce schéma est activé par défaut sur la version nightly, et la version 1.97 lactive désormais sur la version stable de Rust. Lancien schéma de mangling ne peut être activé que sur la version nightly, et il est actuellement prévu de le supprimer complètement.
Prise en charge par Cargo de la suppression des avertissements
Il est courant de supprimer les avertissements en CI. Historiquement, cela se faisait généralement via RUSTFLAGS=-Dwarnings. Avec Rust 1.97, Cargo contrôle la manière dont les avertissements interagissent avec la réussite de la compilation : soit en les masquant (via le niveau allow ), soit en les affichant sans entraîner déchec (par défaut, warn), soit en les supprimant (via deny).
Comme cest la configuration de Cargo qui détermine ce comportement, lutilisation de cette fonctionnalité ninvalide pas le cache de compilation sous-jacent, ce qui signifie quil est facile de lactiver temporairement. Par exemple, si les avertissements génèrent un bruit indésirable pendant que vous corrigez des erreurs après une refactorisation, vous pouvez exécuter CARGO_BUILD_WARNINGS=allow cargo check pour les désactiver temporairement.
En CI, les tâches peuvent plutôt définir CARGO_BUILD_WARNINGS=deny pour ignorer les avertissements. Cela peut être combiné avec loption --keep-going pour collecter toutes les erreurs et tous les avertissements plutôt que de sarrêter dès le premier paquet en échec.
La sortie de l'éditeur de liens n'est plus masquée par défaut
rustc lance un éditeur de liens pour le compte des utilisateurs. Auparavant, rustc masquait par défaut la sortie de l'éditeur de liens si la liaison aboutissait. Cela pouvant toutefois masquer de réels problèmes, nous activons par défaut les messages de l'éditeur de liens dans Rust 1.97. Ceux-ci sont émis sous forme d'avertissement de lint, par exemple :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
warning: linker stderr: ignoring deprecated linker optimization setting '1' | = note: `#[warn(linker_messages)]` on by default
Les messages courants de léditeur de liens qui ont été identifiés comme des faux positifs ou un comportement intentionnel sont filtrés par rustc. Plusieurs bogues ont déjà été corrigés grâce au fait que cette sortie nest plus masquée dans les versions nightly.
Notez quactuellement, linker_messages est un lint spécial qui nest pas affecté par le groupe de lints warnings. Ceci est intentionnel, car rustc ne contrôle généralement pas la sortie de léditeur de liens de manière aussi précise, et il nest pas rare que la sortie napparaisse que sur certaines plateformes. Si vous constatez ce que vous pensez être un faux positif provenant de léditeur de liens, veuillez ouvrir un ticket.
Pour désactiver lavertissement en attendant, vous pouvez configurer le niveau de lint sur allow. Cela peut être fait via Cargo.toml en ajoutant une section lints comme celle-ci :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
[lints.rust] linker_messages = "allow"
Source : Annonce Rust 1.97
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