Ledit conseil assumera la responsabilité des questions de gouvernance de haut niveau tandis que la plupart des responsabilités du projet Rust, telles que l'évolution du langage, la maintenance du compilateur et de l'outillage de base, et l'administration de l'infrastructure, resteront du ressort de neuf équipes de haut niveau. Ces neuf équipes couvrent les domaines suivants : compilateur, crates.io, outils de développement, infrastructure, langage, rampe de lancement, bibliothèque, modération et publication.Chaque équipe de haut niveau du projet Rust a choisi un représentant pour former collectivement le conseil parmi lesquels Eric Huss (outils de développement), Eric Holk (compilateur), Jack Huey (langage) et Mara Bos (bibliothèque). La manœuvre fait suite à des mécontentements au sein de la communauté. Les deux tournants les plus remarqués sont la démission de toute l’équipe de modération de Rust et celle en lien avec la marque déposée du langage. L'équipe de modération du langage de programmation Rust a annoncé sa démission le 22 novembre avec effet immédiat . La démission a été présentée par le biais d'une demande de retrait sur GitHub, dans laquelle Andrew Gallant, membre de l'équipe, a écrit que l'équipe démissionnait « pour protester contre le fait que l'équipe principale ne rendait de comptes à personne d'autre qu'elle-même ».Rust a ensuite fait face à une controverse liée à sa politique de marque déposée. La Rust Foundation, l’organisation qui fournit un soutien financier et juridique au langage, a proposé de nouvelles règles sur l’utilisation du mot Rust et de son logo, qui incluaient la recommandation de ne pas utiliser « Rust » dans les noms des crates Rust, c’est-à-dire les paquets de code réutilisables. Par exemple, vulture-rs serait préféré à vulture-rust.Ces changements ont provoqué une réaction négative de la part de nombreux membres de la communauté Rust, qui ont estimé que la politique était trop restrictive et nuisait à la créativité et à la promotion du langage. Certains ont donc décidé de forker le langage sous le nom de Crab Language, en signe de protestation.La création du Conseil marque la fin de l'équipe centrale de Rust et de l'équipe de direction intérimaire. Tout en saluant ces deux efforts comme ayant été cruciaux pour le projet Rust, le Conseil de direction a reconnu des lacunes dans la gouvernance du projet.Dans les semaines à venir, il est prévu d'établir l'infrastructure de base du groupe, y compris un plan pour les réunions, un processus pour soulever les points de l'ordre du jour, un référentiel d'équipe, ainsi que l’achèvement de la transition des anciennes structures de direction de Rust.Source : Conseil de direction Que pensez-vous de la décision de la communauté Rust de se doter d’un Conseil de direction ?