Rust est un langage de programmation compilé multi-paradigme qui met l'accent sur la performance, la sûreté des types et la concurrence. Il assure la sécurité mémoire (en), ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide, sans nécessiter l'utilisation de techniques de gestion de la mémoire automatisée telles que le ramasse-miettes. Afin d'assurer la sécurité de la mémoire et d'empêcher une situation de compétition aux données, son « vérificateur d'emprunts » suit la durée de vie des objets de toutes les références dans un programme à la compilation.Rust 1.93 est désormais disponible, avec des mises à jour qui concernent à la fois les développeurs et l'écosystème Rust au sens large. Dans cette version, toutes les ciblessont livrées avec la version 1.2.5 de musl, qui remplace le bundle 1.2.3 précédent. Ce changement apporte diverses corrections de bogues et améliorations. Cependant, il introduit également un changement radical qui affecte les builds musl statiques pour les développeurs x86_64, AArch64 et POWER PPC64LE.Outre les mises à jour de la plateforme, la bibliothèque standard Rust a subi des changements internes. Les allocateurs globaux écrits en Rust peuvent désormais utiliser en toute sécurité la macro de stockage local au thread et l'inspection des threads sans problèmes de réentrance. Cela est rendu possible en s'appuyant sur l'allocateur système pour les opérations associées.S'appuyant sur la facilité d'utilisation du langage, Rust 1.93 permet la compilation conditionnelle () pour des instructions individuelles dans des blocs d'assemblage en ligne. Auparavant, pour obtenir un contrôle fin, il fallait dupliquer des blocsentiers. Désormais, les développeurs peuvent inclure des instructions de manière conditionnelle, ce qui améliore la clarté et la maintenabilité du code.À la suite de ces changements apportés au langage et à la plate-forme, Rust 1.93 stabilise également plusieurs nouvelles API dans la bibliothèque standard, offrant des fonctionnalités supplémentaires aux auteurs de crates et aux utilisateurs finaux.Les différentes ciblessont désormais toutes livrées avec musl 1.2.5. Cela affecte principalement les builds musl statiques pouretqui incluaient musl 1.2.3. Cette mise à jour comprend plusieurs corrections et améliorations, ainsi qu'un changement majeur qui affecte l'écosystème Rust.Pour l'écosystème Rust, la principale motivation de cette mise à jour est d'apporter des améliorations majeures au résolveur DNS de, livré dans la version 1.2.4 et corrigé dans la version 1.2.5. Lors de l'utilisation de cibles musl pour la liaison statique, cela devrait rendre les binaires Linux portables qui effectuent des opérations réseau plus fiables, en particulier face à des enregistrements DNS volumineux et des serveurs de noms récursifs.Cependant, la version 1.2.4 s'accompagne également d'un changement radical : la suppression de plusieurs symboles de compatibilité hérités que la crate libc Rust utilisait. Une correction a été apportée dans la version 0.2.146 de libc en juin 2023 (il y a 2,5 ans), et elle a été suffisamment largement diffusée pour apporter cette modification aux cibles Rust.Rust 1.93 ajuste les composants internes de la bibliothèque standard afin de permettre aux allocateurs globaux écrits en Rust d'utiliser std'setsans problème de réentrance, en utilisant à la place l'allocateur système.Auparavant, si certaines parties d'une section d'assemblage en ligne devaient être, le bloccomplet devait être répété avec et sans cette section. Dans la version 1.93,peut désormais être appliqué à des instructions individuelles dans le blocPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?